Мать троих детей насмерть растерзали ее собственные собаки (фото)

Мир

44-летнюю жительницу британского города Уиднес, мать троих детей Элейн Стэнли насмерть растерзали ее собственные собаки, напавшие на нее в гостиной дома. Старшая 22-летняя дочь Элейн, оставив в доме 12-летних сестер-двойняшек, бросилась к соседям за помощью с криком: «Собаки напали на маму!».

Люди пытались отогнать разъяренных животных, швыряя в них кирпичи, однако те не выпускали свою жертву, продолжая с рычанием рвать ее зубами. Миссис Стэнли получила тяжелейшие раны, от которых скончалась.

Что вызвало припадок агрессии у двух нечистопородных американских бульдогов, пока непонятно. Известно, что перед атакой Элейн спорила с дочерью на повышенных тонах.

Как сообщает издание Daily Mail, полицейские застрелили одного из псов. А в другого выпустили заряд транквилизатора.

Соседи говорят, что собаки жили у Элейн уже около трех лет и всегда были дружелюбными. С ними часто играли маленькие соседские дети, которые иногда даже использовали собак в качестве подушек.

«Ужасная трагедия! Мы и подумать не могли о таком», — сказала одна из женщин.

Элейн

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США молодую женщину разорвали на прогулке ее собственные питбули.

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