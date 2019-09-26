Сломали шею: в Москве убили террористку «ЛНР»

Мир

В российской столице была найдена мертвой террористка «ЛНР» Екатерина Токаренко. Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

«Токаренко Екатерина Николаевна (Ивано-Франковск/Одесса, 15/03/90) найдена в Москве в ванной со сломанной шеей», — написал он.

В сети пишут, что главари террористической организации «ЛНР» наградили ее медалью «За боевые заслуги».

Террористка была родом из Ивано-Франковска, некоторое время проживала в Одессе. Внесена в базу сайта «Миротворец».

Живя в Одессе, была активной участницей антиукраинских акций под руководством небезызвестного российского наемника Алексея Ивакина. С февраля 2014 он занимался приемом и размещением в Одессе российских террористов, участвовавших в событиях на Куликовом поле.

Как писали «ФАКТЫ», в марте известная террористка «ДНР» Светлана Дрюк перешла на сторону Украины. Она была командиром единственного женского танкового экипажа боевиков «ДНР» и стала героиней пропагандистского фильма «Ополченочка».

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