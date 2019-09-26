«За Месси не голосовал»: ФИФА уличили в фальсификации итогов премии The Best (фото)

Спорт

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, выступающий на родине за клуб «Реал Эстели», заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в референдуме по определению лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

Ранее ФИФА опубликовала полные итоги голосования, где указано, что Баррера в своей анкете поставил на первое место Месси, на второе — форварда «Ливерпуля» Садио Мане, а на третье — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Хуан Баррера…

…и его «выбор»

«Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов, которые выбрали Лионеля, учитывая, что в этом году я не голосовал вообще. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я даже не голосовал?» — приводит слова Хуана Барреры Libertad Digital.

Напомним, что церемония The Best FIFA Football Awards 2019 прошла 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане. В номинации «Лучший футболист» победителем стал Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третья позиция у Криштиану Роналду, проигнорировавшего гала-вечер.

Кстати, Месси стал лучшим в мире по версии капитанов и тренеров национальных сборных, а также по мнению болельщиков. Журналисты же выбрали сильнейшим Вирджила ван Дейка, но на общие итоги голосования это не повлияло.

Пока вокруг персоны Месси разгорелся скандал, Лионель получил очередную травму, «сломавшись» в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). Как информирует официальный сайт «Барселоны», у аргентинца диагностировали растяжение приводящей мышцы бедра. Сроки возвращения игрока на поле будут определены позже, исходя из темпов его восстановления. Напомним, что в матче с «Желтой субмариной» недавно восстановившийся после травмы Месси впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отметился голом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси выпустил свою линию одежды.

Фото Getty Images



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