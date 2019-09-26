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Войну мы не начнем: Лавров сделал лицемерное заявление о Грузии
В России цинично утверждают, что вторгались в Абхазию и Южную Осетию в 2008 году ради каких-то благих целей, а не чтобы заблокировать сближение Грузии с НАТО. Теперь, когда Грузию готовы рассматривать как кандидата в Альянс, даже несмотря на наличие оккупированных территорий, Россия готовит новые жесткие меры.
«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Говоря о событиях в Грузии 2008 года, Лавров пытается убедить собеседников в гуманных целях россиян: «Мы не думали тогда о том, чтобы там не было НАТО… Действовали из интересов проживающих людей».
Напомним, в августе 2008 года российская армия обстреляла Грузию и вторглась на ее территорию. В настоящий момент Грузия не контролирует 20% своей территории, оккупация продолжается. Регион милитаризуется, а численность населения резко снизилась. Оставшиеся местные жители говорят, что вооруженные оккупанты постепенно передвигают линию границы, захватывая все больше территории Абхазии и Южной Осетии.
Грузия подала жалобу против России в Евросуд по правам человека. РФ обвиняется в нападении на гражданских лиц на грузинской территории и отъеме имущества.
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