23.99 / 24.29 26.22 / 26.68
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Войну мы не начнем: Лавров сделал лицемерное заявление о Грузии

10:33 26 сентября 2019 222
лавров
Инф. «ФАКТОВ»

В России цинично утверждают, что вторгались в Абхазию и Южную Осетию в 2008 году ради каких-то благих целей, а не чтобы заблокировать сближение Грузии с НАТО. Теперь, когда Грузию готовы рассматривать как кандидата в Альянс, даже несмотря на наличие оккупированных территорий, Россия готовит новые жесткие меры.

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Говоря о событиях в Грузии 2008 года, Лавров пытается убедить собеседников в гуманных целях россиян: «Мы не думали тогда о том, чтобы там не было НАТО… Действовали из интересов проживающих людей».

Напомним, в августе 2008 года российская армия обстреляла Грузию и вторглась на ее территорию. В настоящий момент Грузия не контролирует 20% своей территории, оккупация продолжается. Регион милитаризуется, а численность населения резко снизилась. Оставшиеся местные жители говорят, что вооруженные оккупанты постепенно передвигают линию границы, захватывая все больше территории Абхазии и Южной Осетии.

Грузия подала жалобу против России в Евросуд по правам человека. РФ обвиняется в нападении на гражданских лиц на грузинской территории и отъеме имущества.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер