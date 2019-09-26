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Во Львове на супермаркет упал строительный кран: есть пострадавшие (фото)
ЧП произошло во Львове в четверг, 26 сентября, в 9 часов утра. В спальном микрорайоне района Сыхов на проспекте Красной Калины строительный кран, возводивший 25 этажный дом, упал на расположенный рядом супермаркет «Арсен».
Как сообщил руководитель общественной организации «Варта -1» Игорь Зинкевич, «есть один пострадавший, но это неофициальная информация».
Во Львовском горсовете уточнили: «Строительный кран упал с территории строительства, которое ведет компания „Авалон“. Пострадала водитель крана. На месте работают все службы».
А заместитель председателя Сиховской райадминистрации Владимир Ивасюк сообщил: «Пострадавшую из крана еще не вытащили. Она жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение водителя. Кран упал на складские помещения „Арсена“, то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал», пишет сайт DailyLviv.com.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аналогичном ЧП в Киеве. Несколько дней назад строительный кран упал на Бощаговке — во время реконструкции путепровода.
А зимой башенный кран рухнул на незаконной стройке в Одессе — возле популярного пляжа Ланжерон. Погиб 32-летний мужчина.
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