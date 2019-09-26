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Неприятный эпизод: у Путина удивились, что Лукашенко отказывается размещать войска РФ в Беларуси
В России были неприятно удивлены тем фактом, что у руководства Беларуси слова расходятся с делами. В публичных заявлениях Беларусь всячески подчеркивает дружбу с Россией, а по факту отказывается размещать на своей территории военную базу РФ, хотя разговоры об этом ведутся уже четыре года.
«Действительно неприятный эпизод», — признал глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». «Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», — напомнил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Лавров заявляет, что ответ на такие «противоречивости» найден. Москва и Минск составили программу совместных действий во внешней политике и «пунктуально и педантично» расписали будущие совместные шаги.
Напомним, планы России по поглощению Беларуси постепенно начинают воплощаться в жизнь. Москва и Минск намерены в ближайшие годы максимально сблизиться экономически. Подготовлен план создания общей таможни, объединения налоговой системы, регуляторов.
План поглощения пока не включает такие сферы, как армия и силовые ведомства. Вопрос о размещении военной базы РФ в Беларуси также продвигается неспешно. Минск учитывает украинский опыт, когда многолетнее функционирование российской военной базы в Севастополе в итоге обернулось аннексией Крыма.
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