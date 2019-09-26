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Спорт

В матче Кубка Англии арбитр добавил ко второму тайму 28 минут: что произошло (фото, видео)

11:28 26 сентября 2019 260
Бертон&nbsp;— Борнмут
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Ничем, казалось, неприметный поединок Кубка Англии между представителем третьего по силе дивизиона «Бертон Альбион» и шестой командой премьер-лиги «Борнмутом» наверняка войдет в историю британского футбола. И даже не из-за того, что местная команда выбила из розыгрыша самого старого в мировом футболе турнира представителя элитного дивизиона (2:0).

Изюминка в том, что арбитр добавил ко второму тайму матча на 7-тысячном стадионе «Пирелли» в городе Бертон-апон-Трент… 28 минут.

Оказалось, что во время поединка на арене трижды пропадал свет (при этом освещение трибун работало), и рефери, когда футболисты переставали видеть друг друга, трижды останавливал игру. При этом, свой второй мяч в ворота соперника «пивовары» забили в компенсированные судьей полчаса.

Кстати, скромный «Бертон Альбион» уже было наделал шуму в Кубке Англии, когда в 2006 году сыграл дома вничью с легендарным «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да, в переигровке на «Олд Траффорд» «смельчаки» свои пять безответных мячей получили, но зато на знаменитой арене их тогда поддерживали 11 тысяч болельщиков, специально приехавших в Манчестер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА обвинили в фальсификации итогов голосования за награду The Best.

Фото ФК «Борнмут», РА, Getty images

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