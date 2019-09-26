24.01 / 24.29 26.23 / 26.67
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Позывной «Граф»: рассекречена личность россиянина, создавшего агентурную сеть ГРУ в Луганске

11:31 26 сентября 2019 479
граф тихомиров
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ разоблачила российского шпиона, который создал агентурную сеть в оккупированном Луганске. 46-летний россиянин Андрей Тихомиров по кличке «Граф», выдавал себя за волонтера, а своих подельников вербовал из числа любителей «русского мира», участников «антимайданов».

Тихомиров родом из Нижнего Новгорода, закончил Санкт-Петербургский военный спецвуз — кузницу кадров для российских спецслужб. До прибытия в Луганск Тихомиров успел «поработать» в Сирии, участвуя в тайных российских военных операциях.

Как сообщает ТСН, в оккупированный Луганск Тихомиров с группой поддержки прибыли в 2014 году под видом волонтеров. Там они зарегистрировали организацию со словом «гуманитарная» в названии и обещали заниматься раздачей гумпомощи. Но, вместо задекларированных целей, организация сосредоточилась на сборе военных сведений — дислокации сил АТО, их численности и вооружения. Также агентов интересовали сведения о подразделениях ВСУ на юге Украины.

В 2016 году, после того как большую часть агентуры Тихомирова разоблачили, «Граф» покинул Луганск и объявился в Африке, где у РФ тоже есть военные интересы. Структуры Тихомирова занимаются поставкой оружия в Уганду, Конго. В качестве оплаты «Граф» готов получать добытый в Африке уран, нелегальное добываемое золото, а также свою часть поступлений от торговли наркотиками.

Напомним, ранее СБУ рекомендовала украинцам не ездить ни в Россию, ни в оккупированные РФ города, так как спецслужбы страны-агрессора активно задерживают прибывающих с украинской территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер