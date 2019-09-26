Позывной «Граф»: рассекречена личность россиянина, создавшего агентурную сеть ГРУ в Луганске

Происшествия

СБУ разоблачила российского шпиона, который создал агентурную сеть в оккупированном Луганске. 46-летний россиянин Андрей Тихомиров по кличке «Граф», выдавал себя за волонтера, а своих подельников вербовал из числа любителей «русского мира», участников «антимайданов».

Тихомиров родом из Нижнего Новгорода, закончил Санкт-Петербургский военный спецвуз — кузницу кадров для российских спецслужб. До прибытия в Луганск Тихомиров успел «поработать» в Сирии, участвуя в тайных российских военных операциях.

Как сообщает ТСН, в оккупированный Луганск Тихомиров с группой поддержки прибыли в 2014 году под видом волонтеров. Там они зарегистрировали организацию со словом «гуманитарная» в названии и обещали заниматься раздачей гумпомощи. Но, вместо задекларированных целей, организация сосредоточилась на сборе военных сведений — дислокации сил АТО, их численности и вооружения. Также агентов интересовали сведения о подразделениях ВСУ на юге Украины.

В 2016 году, после того как большую часть агентуры Тихомирова разоблачили, «Граф» покинул Луганск и объявился в Африке, где у РФ тоже есть военные интересы. Структуры Тихомирова занимаются поставкой оружия в Уганду, Конго. В качестве оплаты «Граф» готов получать добытый в Африке уран, нелегальное добываемое золото, а также свою часть поступлений от торговли наркотиками.

Напомним, ранее СБУ рекомендовала украинцам не ездить ни в Россию, ни в оккупированные РФ города, так как спецслужбы страны-агрессора активно задерживают прибывающих с украинской территории.

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