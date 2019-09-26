Мир

Киев не вернет Крым, этот вопрос закрыт раз и навсегда — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина может забыть о возвращении Крыма. Повторяя тезисы российской пропаганды, Лукашенко заявил, что вопрос Крыма закрыт, и полуостров не вернут под контроль Украины.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — заявил Лукашенко на встрече с украинскими СМИ.

Напомним, ранее в России были недовольны политикой Лукашенко, а именно отказом Беларуси от товаров с маркировкой «Сделано в Крыму». Беларуси припомнили, что Лукашенко так и не признал российскую аннексию полуострова и, по всей видимости, пытается «сидеть на двух стульях».

Тем не менее, когда Генеральная ассамблея ООН в 2018 году принимала резолюцию о защите прав человека в Крыму, Беларусь поддержала российскую позицию и за резолюцию не голосовала.

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