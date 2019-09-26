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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

13:07 26 сентября 2019 474
Жак Ширак
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает The Independent.

Он занимал пост главы державы в течение двух президентских сроков с 1995 по 2007 год. Он сложил с себя полномочия 16 мая 2007 года, после чего пожизненно стал членом Конституционного совета Франции.

15 декабря 2011 года был осужден на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату государственных средств в 1990—1995 годах, когда он был мэром Парижа. Сам экс-президент от участия в судебных заседаниях был избавлен в связи с плохим состоянием здоровья. Врачи констатировали у него «тяжелые и необратимые» неврологические проблемы, чреватые потерей памяти и развитием старческой деменции.

С 1956 Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель. В браке родились две дочери. Кроме того, в 1979 году супруги удочерили девочку из Вьетнама. Старшая дочь Лоранс Ширак большую часть жизни страдала от анорексии и в связи с этим предпринимала попытки самоубийства, скончалась 15 апреля 2016 года от сердечной недостаточности.

Три года назад, как писали «ФАКТЫ», у Ширака была диагностирована легочная инфекция.

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