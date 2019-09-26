- 14:00 Дворец объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис
- 13:54 Жуткое ДТП с фурой в Киеве: в полиции озвучили резонансную информацию о водителе
- 13:44 С Тимберлейком и Мюрреем: Шевченко и Кличко-младший выступают в звездном турнире в Шотландии
- 13:30 Лукашенко снова заговорил о введении белорусских миротворцев на Донбасс
- 13:27 Страшная смерть: в Тернополе водитель сгорел вместе с грузовиком
- 13:17 Боевики на Донбассе подняли флаг морпехов РФ
- 13:15 Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
- 13:14 Аваков нашел для Князева новую должность
- 13:10 Гороскоп здоровья: в четверг берегитесь пищевых отравлений, а в среду укрепляйте нервы
- 13:07 Умер бывший президент Франции Жак Ширак
- 12:57 Саудовский наследный принц признал ответственность за жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги
- 12:39 Из Украины в Румынию можно будет добраться за 1 евро: что об этом известно
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
В возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает The Independent.
Он занимал пост главы державы в течение двух президентских сроков с 1995 по 2007 год. Он сложил с себя полномочия 16 мая 2007 года, после чего пожизненно стал членом Конституционного совета Франции.
15 декабря 2011 года был осужден на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату государственных средств в 1990—1995 годах, когда он был мэром Парижа. Сам экс-президент от участия в судебных заседаниях был избавлен в связи с плохим состоянием здоровья. Врачи констатировали у него «тяжелые и необратимые» неврологические проблемы, чреватые потерей памяти и развитием старческой деменции.
С 1956 Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель. В браке родились две дочери. Кроме того, в 1979 году супруги удочерили девочку из Вьетнама. Старшая дочь Лоранс Ширак большую часть жизни страдала от анорексии и в связи с этим предпринимала попытки самоубийства, скончалась 15 апреля 2016 года от сердечной недостаточности.
Три года назад, как писали «ФАКТЫ», у Ширака была диагностирована легочная инфекция.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.