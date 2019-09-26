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Лукашенко снова заговорил о введении белорусских миротворцев на Донбасс
Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь поднял вопрос о белорусских миротворцах на Донбассе. Лукашенко заверил, что готов помочь миротворцами, но напрашиваться не будет — подождет пока свое слово скажут Украина и Россия.
«Если вы (Украина) хотите, чтобы мы закрыли 400 километров неконтролируемой границы между Украиной и Россией, мы закроем эту границу», — заявил Лукашенко украинским СМИ.
«Мы не будем напрашиваться в миротворцы, в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы», — добавил Лукашенко.
Президент Беларуси напомнил, что Петр Порошенко на посту президента Украины отвергал предложения о белорусских миротворцах. Теперь, после смены власти в Украине, у Владимира Зеленского, возможно, другое мнение по данному вопросу.
«Ситуация изменилась. Думаю, у меня будет возможность поговорить на эту тему с ним (Зеленским)», — добавил Лукашенко.
Напомним, в 2018 году Беларусь предложила включить ее представителей в состав миротворческих сил на Донбассе. В тот момент как раз активно обсуждалась возможность появления миротворцев на украинско-российской границе. Практического воплощения в жизнь эта инициатива не получила, поскольку Россия отрицает, что она сторона конфликта, и потому хочет миротворцев исключительно на линии разграничения на Донбассе. В апреле 2019 года Лукашенко заявил, что в миротворцы навязываться не будет, и пусть президенты Украины и РФ сами договорятся, нужен ли им посредник в лице Минска.
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