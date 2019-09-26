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- 14:20 У Зеленского начали активно пиарить рынок земли и перестарались: сеть возмутил странный пост "Зе-команды"
У Зеленского начали активно пиарить рынок земли и перестарались: сеть возмутил странный пост "Зе-команды"
После того, как президент Зеленский и премьер Гончарук объявили о предстоящей продаже земли, сторонники команды Зеленского в соцсетях стали активно пиарить открывающиеся возможности. Дошло до нелепостей: представители «Зе-команды» решили надавить на жалость и пересчитать всех умерших в Украине за 18 лет действия земельного моратория.
Пост в соцсетях о «400 тысячах скончавшихся украинцах» вызвал неоднозначную реакцию. В основном превалирует возмущение.
Многие пользователи сходу распознали манипуляцию:
Впрочем, пользователи соцсетей признали, что при умелом использовании тезиса он может быть аргументом в любом споре.
А пока правительство и парламент активно готовятся к снятию моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения, «ФАКТЫ» выяснили, сколько украинцы смогут заработать на продаже земли и почему эксперты не рекомендуют пайщикам спешить со сделкой.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.