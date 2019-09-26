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Политика

У Зеленского начали активно пиарить рынок земли и перестарались: сеть возмутил странный пост "Зе-команды"

14:20 26 сентября 2019 262
земля
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как президент Зеленский и премьер Гончарук объявили о предстоящей продаже земли, сторонники команды Зеленского в соцсетях стали активно пиарить открывающиеся возможности. Дошло до нелепостей: представители «Зе-команды» решили надавить на жалость и пересчитать всех умерших в Украине за 18 лет действия земельного моратория.

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Пост в соцсетях о «400 тысячах скончавшихся украинцах» вызвал неоднозначную реакцию. В основном превалирует возмущение.

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Многие пользователи сходу распознали манипуляцию:

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Впрочем, пользователи соцсетей признали, что при умелом использовании тезиса он может быть аргументом в любом споре.

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А пока правительство и парламент активно готовятся к снятию моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения, «ФАКТЫ» выяснили, сколько украинцы смогут заработать на продаже земли и почему эксперты не рекомендуют пайщикам спешить со сделкой.

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