Политика

После того, как президент Зеленский и премьер Гончарук объявили о предстоящей продаже земли, сторонники команды Зеленского в соцсетях стали активно пиарить открывающиеся возможности. Дошло до нелепостей: представители «Зе-команды» решили надавить на жалость и пересчитать всех умерших в Украине за 18 лет действия земельного моратория.

Пост в соцсетях о «400 тысячах скончавшихся украинцах» вызвал неоднозначную реакцию. В основном превалирует возмущение.

Многие пользователи сходу распознали манипуляцию:

Впрочем, пользователи соцсетей признали, что при умелом использовании тезиса он может быть аргументом в любом споре.

А пока правительство и парламент активно готовятся к снятию моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения, «ФАКТЫ» выяснили, сколько украинцы смогут заработать на продаже земли и почему эксперты не рекомендуют пайщикам спешить со сделкой.

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