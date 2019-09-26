Политика

Шокин снова пытается вернуть себе должность генпрокурора

Верховный Суд Украины рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности. Это следует из материалов дел.

Так, 2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

6 сентября суд удовлетворил заявление — и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу — Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», Шокин не впервые подает такой иск. В июле 2017 года Высшая судебная инстанция отказалась удовлетворить иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в этой должности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter