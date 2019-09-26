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Политика

Шокин снова пытается вернуть себе должность генпрокурора

15:13 26 сентября 2019 73
Виктор Шокин
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный Суд Украины рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности. Это следует из материалов дел.

Так, 2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

6 сентября суд удовлетворил заявление — и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу — Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», Шокин не впервые подает такой иск. В июле 2017 года Высшая судебная инстанция отказалась удовлетворить иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в этой должности.

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