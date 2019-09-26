Происшествия

Водителю популярного сервиса BlaBlaCar, который 30 августа изнасиловал пассажирку, до сих пор не объявили о подозрении в уголовном деле. А суд отказался наложить арест на вещи, найденные в его машине во время обыска.

Об этой скандальной истории стало известно в первых числах сентября. Тогда жительница Черкасс Ольга рассказала «ФАКТАМ», что 51-летний водитель, которого она нашла через сервис BlaBlaCar, должен был везти ее из Одессы в Черкассы. По словам Ольги, мужчина с первых минут начал вести себя странно. Угостил ее кофе, выпив который, женщина почувствовала сонливость и слабость. Несмотря на то, что мужчина был за рулем, он выпил водки. По дороге рассказывал ей, что он «посланник Божий», что она должна «нарожать казаков». А потом завез в лес и изнасиловал.

Вернувшись в Черкассы, пострадавшая подала заявление в полицию. Там открыли уголовное производство, установили личность водителя, опросили его, обыскали его автомобиль. Но подозрение в изнасиловании даже через три недели после случившегося водителю не объявили. В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черкасской области «ФАКТАМ» сказали следующее:

- Для того, чтобы объявить человеку о подозрении, должны быть основания. Должна быть доказательная база. Чтобы эту доказательную базу получить, были назначены соответствующие экспертизы, которые сейчас проводятся. В какие сроки они будут проведены, мы сказать не можем — это уже зависит не от полиции, а от экспертов.

Тем временем из постановления Сосновского райсуда Черкасс, которое есть в Едином реестре судебных решений, «ФАКТАМ» стало известно, что в ходе обыска у водителя в машине нашли 36 презервативов, интимный гель-смазку и таблетки белого и красного цвета без названия. Эти и другие найденные в автомобиле вещи опечатали, следователь просил суд наложить на них арест. Однако Сосновский суд ему в этом отказал. В постановлении суда сказано, что эти вещи «не отвечают критериям вещественных доказательств в уголовном производстве».

Тем не менее, найденные вещи подтверждают слова потерпевшей, которая рассказывала об упаковке презервативов в машине водителя. И слова других женщин, которые тоже ездили с этим человеком. Некоторые из них после появления в СМИ информации об изнасиловании рассказали о своих поездках с этим водителем. Так, «ФАКТАМ» удалось поговорить с киевлянкой, которую этот человек вез из Киева в Одессу в ночь на 24 августа.

- Мы ехали в Одессу втроем: я, мой парень и моя сестра, — рассказала нам девушка. — Должны были ехать с другим водителем, но поездка в последний момент сорвалась, и нам пришлось срочно искать новую машину. Мы нашли этого водителя на Subaru. Отзывов о нем на BlaBlaCar в тот момент не было. Первым он забрал моего парня, а потом уже нас с сестрой. Парень рассказывал, что, когда они ехали за нами, водитель все время спрашивал у него, симпатичная ли моя сестра, сколько ей лет, есть ли у нее парень. По дороге он стал травить несмешные пошлые шутки. Он говорил без умолку. Сначала сказал, что хотел бы вместе с нами отдохнуть в Одессе, потом заявил, что лучше поехать в Молдову, причем всем вместе. «А поехали прямо сейчас! — заявил. — Не нужно вам в Одессу. У вас с собой загранпаспорта?» Он часто делал остановки и все время уговаривал нас выпить чай, который был у него в термосе. Мы с сестрой не пили, а мой парень согласился. Не знаю, связано это с чаем или нет, но после того, как парень его выпил, он почувствовал сонливость и усталость.

Профиль водителя на BlaBlaCar. После произошедшего его аккаунт заблокировала администрация сервиса

Несколько раз во время этих остановок водитель отводил моего парня в сторону, чтобы о чем-то поговорить. Оказалось, он продолжал расспрашивать его о моей сестре. «Давай я достану спальный мешок, и вы со своей девушкой в нем уединитесь на заднем сидении, — говорил. — А на передних мы с ее сестрой поспим…» В дороге он продолжал нести полную чушь. Стал рассказывать, что он «не просто так послан в этот мир», что он должен «дорваться до власти и навести везде порядок». Говорил, что он «всех построит», что будет штрафовать людей, которые бросают окурки. «Убивать их, конечно, не буду, — говорил. — Я ведь должен быть благородным… Пока только штрафовать». Это был какой-то бред сумасшедшего. Потом он стал рассказывать, что он якобы уже «у власти», что у него много влиятельных знакомых, что он владеет каким-то бизнес-центром…

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По словам девушки, потом возникли проблемы с оплатой. Водитель потребовал значительно большую сумму, чем ту, что указывал на BlaBlaCar (то же самое было в случае с Ольгой, которую в результате водитель изнасиловал).

- Он указывал цену — 400 гривен с человека, — говорит девушка. — Так как нас было трое, и мы ехали одной компанией, мы изначально договорились, что заплатим ему 1250 гривен. И тут вдруг он заявляет, что хочет с нас четыре тысячи! Мы, естественно, возмутились: что это за цены? Водитель заявил, что у него машина VIP-класса, она ест много бензина и.т.д Мы сказали, что платить четыре тысячи не будем. В результате он «уступил» до 2500. Но все равно это обман: указывать в объявлении одну цену, а потом требовать в разы больше.

Автомобиль водителя

На этом наши приключения не закончились. В Кривом Озере водитель в очередной раз остановился. Заехал на какую-то заправку, сказал, что ему нужно съесть что-нибудь горячее, например, борщ. А когда вернулся в машину, объявил, что выпил две стопки водки. Мы были в шоке: как же он теперь сядет за руль?! «Ничего страшного, — заявил водитель. — Я сейчас минут 20−30 посплю и поедем». Мы начали писать нашим родным, которые ждали нас в Одессе. Водителю позвонил мой отчим и в нелестных выражениях сказал, что он об этом думает. В результате водитель, который успел немного поспать, таки поехал дальше. Машину он вел нормально, но при этом не переставал ругаться. Говорил, что наш отчим «страшно его обидел», что «он с ним еще разберется». «Да у меня там генералы во всех органах, — говорил. — Я его уделаю, так ему и передайте. Он еще за это заплатит». Мы ехали молча, надеясь все-таки доехать до Одессы и раз и навсегда распрощаться с этим ненормальным водителем. К счастью, он нас таки довез. Сейчас жалею, что после этой поездки мы не оставили ему негативный отзыв на BlaBlaCar. Возможно, если бы мы это сделали, с той девушкой из Черкасс не случилась бы беда. И сейчас я понимаю, что, если бы мы с сестрой ехали сами, без моего парня, просто испугом дело бы не закончилось.

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Ольге из Черкасс, обвинившей водителя в изнасиловании, стали писать и другие пассажирки злополучного Subaru. Вот какие комментарии они оставляли в соцсетях:

«Похожий мужчина 02.09.19 подвозил меня. Тоже рассказывал, что он посланник Божий, что из Золотоноши, и из Крыма, и из Владивостока. Плел всякую чушь. Еле доехала. Сказал, что ездит BlaBlaCar в Одессу. Был на машине Subaru».

«Знаю этого сепаратиста-насильника. Когда выпьет лишнего (это было постоянно) кричит: „Путин мой Бог. Мы, россияне, скоро придем, и вы, украинцы, нам ноги целовать будете“. Как я понимаю — это не первая и не последняя его жертва. Споить девушку, подсыпать ей порошок или таблетки, а дальше изнасиловать — его методы. После таких „половых промыслов“ есть дети. Но девушкам стыдно или страшно говорить правду».

А корреспондент УНИАН, который поехал в Черкасскую область, чтобы узнать больше об этом человеке, выяснил и вовсе вопиющие факты. Так, жители села Ковтуны Золотоношского района рассказали изданию, что этот человек давно живет во Владивостоке, а в их селе похоронена его мать.

«В свое время он профинансировал в Ковтунах строительство небольшого храма. Правда, как рассказывают ковтунчане, храм этот он «использовал» своеобразно — часто привозил двух-трех девушек легкого поведения и развлекался с ними в церкви (еще во время строительства он сделал себе дубликат ключей). Говорят, он бывший афганец, занимается бизнесом и постоянно живет в России, во Владивостоке. Как правило, наведывается в Украину раз в год — на Пасху. Но в этом году приехал еще и осенью.

«Весной вел себя прилично, купил всем детям мороженое, а в этот раз такое устроил! Обычно он на машине приезжает из Золотоноши (от этого райцентра Черкасской области до села — 15 км), а в этот раз пришел пешком с посохом. Всех вытолкал из церкви. А кто у нас на службу ходит? Бабушки. Потом кричал нашему священнику: „Снимай рясу, драться будем“. Говорил, что он „Антихрист“, что „пробил час“. Кончилось тем, что сгреб в охапку свечи и убежал», — рассказывали местные жители.

Еще нам рассказывали, как на одну службу он приехал с девушкой и прямо в церкви похлопывал ее по ягодицам, зачем-то обращаясь к батюшке: «Посмотри, какая у меня невеста». «У него две проблемы: алкоголь и женщины. В Золотоноше он постоянно приводил в квартиру разных девушек», — говорят в селе" - пишет УНИАН.

Жители села предполагают, что после разразившегося в СМИ скандала этот человек уже покинул Украину. Потому что сейчас его украинский номер уже «вне зоны доступа». Когда две недели назад «ФАКТЫ» ему дозвонились, он заявил, что «будет говорить с теми, кто ему предложит больше денег» и стал угрожать судом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об убийстве водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова. Львовянина Тараса Познякова убили Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп. Следствием было доказано, что они сделали это, чтобы завладеть автомобилем Тараса Познякова. Позже Луан Кингисепп, бывший участник «Правого сектора» погиб на съемной квартире, когда мастерил взрывное устройство. А Дмитрий Голуб был приговорен к пожизненному заключению.

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