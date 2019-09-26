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Драки до крови и сломанная рука: скандалы на съемках «Від пацанки до панянки» (фото)
В Киеве стартовали съемки четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Школа леди вновь открыла двери для неисправимых, казалось бы, девушек. Здесь они будут забывать о вредных привычках, прорабатывать свои проблемы и смотреть в лицо страхам. Ранее в Киеве женщины устроили драку в киевской маршрутке. В сети предложили телевизионщикам выбрать героинь шоу.
— Девиз нового сезона: «Не важно, что с вами происходит, важно, как вы к этому относитесь», — говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. — Наших участниц мы называем «загубленими». Это девочки, которые потерялись в жизни и не могут себя найти. Мы попытаемся поменять их отношение к прошлому, к тому, что с ними происходило.
В этом сезоне упор сделан на психологию. В Школе леди больше не будет стандартных уроков, а лишь испытания, каждое из которых поможет девушкам сделать шаг в новую жизнь.
Полностью изменен директорский состав Школы леди, а девушки заехали в новый дом. Кстати, поменяется и их форма.
— Но проблемы пока старые, — продолжает Ксения. — Алкоголизм, наркомания, насилие, пережитое в детстве или уже во взрослом возрасте. В первый же съемочный день одна из девушек умудрилась сломать руку. У другой отобрали нож! А во время заселения в новый дом участницы устроили такую кучу малу, что разнимала их вся съемочная группа. Одна из пацанок даже закончила вечер в травмпункте. Признаюсь, такого количества драк не было ни в одном сезоне.
Съемки продлятся четыре месяца и в конце декабря станет известно имя новой украинской «панянки».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новом выпуске шоу «Міняю жінку» снялась семья одной из самых ярких участниц проекта «Від пацанки до панянки».
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