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Новые идеи модного маникюра: стильно и удобно (фото)
В социальных сетях существуют десятки групп, посвященных модному маникюру. Модницы обмениваются мнениями и часто просят друг у друга совета, какой, например, маникюр можно сделать на короткие ногти или в определенной цветовой гамме. Комментарии не заставляют себя ждать. Но особенно ценными, конечно же, являются рекомендации нейл-стилистов, которые всегда держат руку на пульсе моды.
«ФАКТЫ» обратились к ведущим мастерам ногтевого дизайна — Натали Федорчук и Кэтэлине Параскив — с просьбой поделиться новыми идеями модного маникюра.
— Любимая геометрия не выходит из моды, а только набирает свои обороты, — говорит нейл-стилист из Израиля Натали Федорчук. — В данном случае геометрия подчеркнула необыкновенно красивые цвета, один из которых пудрово-розовый. К слову, практически любой цвет можно комбинировать с нюдовыми оттенками. Хорошо смотрятся нюдовые ногти с рисунком на одном или двух пальцах. Блестки уместны лишь на одном пальце.
— Особенно эффектна геометрия в осенних тонах — сливовом и песочно-желтом. Создание композиций из фигур — работа достаточно филигранная. Линии должны быть очень четкими. Геометрические фантазии на ногтях красиво смотрятся практически с любой одеждой, если выполнены безупречно.
— Джинсовый дизайн для тех, кто обожает деним, — идеальный выбор. Многие думают, что это такой лак, но это не так. Создание такого эффекта — дизайнерская работа. Его можно дополнить «кружевом», дорисовать карман, ремень, пуговицу.
— Эффект мрамора… Этот дизайн снова возвращается! Мои клиентки не скрывают, что в восторге от него. Как выбрать дизайн из множества вариантов? Главный критерий: вы должны себя чувствовать комфортно. Подумайте, уместен ли будет он в той сфере, где вы работаете, сочетается ли с длиной и формой ваших ногтей. Не все то, что вам нравится на картинке, может подойти вашим рукам. Это сравнимо со стрижкой и цветом волос. Выбирайте то, что идет вам!
— Очень стильные ноготки — сочетание нежности с яркостью. Ровно, четко, минималистично… Дизайн подходит к любому наряду и в любое время года. В антитренде — вульгарный слишком перегруженный декор, чересчур длинные ногти, а также излишне пестрые. Сейчас приветствуется минимализм во всем. Отдайте предпочтение оформлению одного ноготка рисунком — и ваш маникюр заметят все.
— Беби-бумер в белом и молочно-розовом цветах великолепно смотрится на округлых ногтях, — говорит нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив. — Нежный узор делает ногти особенно элегантными. Возможности дизайна сегодня безграничны. Актуально комбинировать техники. Однако ногти не стоит перегружать декором. Если дизайн ногтей лаконичный, украшения — кольца, браслеты, часы — будут смотреться эффектно. В образе женщины все должно быть гармонично.
— Желтый цвет актуален осенью, ведь это один из любимых ее тонов. В сочетании с французским маникюром смотрится небанально. Особую изысканность дизайну придают камни. В этом дизайне есть и элементы модной геометрии. Когда я вижу, что мои клиентки счастливы, мне хочется предложить им что-то особенное. Красота является источником вдохновения. Важно замечать ее везде: в окружающей нас природе, в искусстве.
— Яркие розовые квадратные ногти можно носить каждый день. Это стильно и удобно. Красивый дизайн привнесет яркие краски в ваше мироощущение. А хорошее настроение, все знают, необходимо для того, чтобы в жизни все складывалось наилучшим образом.
Модные тренды правят миром. Они меняются, и за ними нужно постоянно следить. Избежать модницам этого сегодня никак не удастся. Слишком динамичной стала жизнь. Чему во многом способствуют гаджеты. Новые идеи предлагаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Лучшие, самые оригинальные становятся трендовыми.
Чтобы понять, в тренде ли ваши ногти, «ФАКТЫ» предлагают читательницам ответить на вопросы теста.
Модный нейл-тест
1. Правда ли, что медный цвет является одним из фаворитов осеннего сезона?
2. Правильно ли утверждение, что асимметрия уже не актуальна?
3. Является ли мраморный эффект в дизайне ногтей антитрендом?
4. Правда, что зеленый цвет ушел из нейл-арта вместе с другими летними трендами?
5. Верно ли утверждение, что оттенки бордового уже не модны?
6. Актуальны ли этой осенью короткие ногти?
7. В тренде ли нынешней осенью оттенок сливы?
8. Моден ли сегодня геометрический дизайн?
9. Можно ли считать нюдовые оттенки трендовыми?
10. Правда, что красный цвет вне моды?
Правильны ответы «да» на 1-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й вопросы. Остальные ответы должны быть отрицательными.
Вы практически икона стиля, если верно ответили на 8 из 10 вопросов. Вы следите за модой, держите руку на ее пульсе, стараетесь не пропускать модных новостей. Многие смотрят вам вслед с восторгом. Ваши подруги прислушиваются к вашим советам.
Ваши руки в тренде, если точно ответили на 7 вопросов. Стараетесь выглядеть на все сто, и у вас это получается. Наверстать пробелы в знаниях — для вас не проблема. Просто выделите для этого чуть больше времени.
А если правильных ответов меньше семи, не расстраивайтесь. Вы интересуетесь модой и результат не заставит долго ждать — вы достойны множества комплиментов. Наверняка просто не хватает времени для регулярного просмотра модных новостей. Но это дело поправимое. Мода — интересная сфера. Успехов вам в изучении ее модных тенденций!
Ранее о новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Лондона, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Алина Михай.
Идеями для офисного маникюра с «ФАКТАМ» поделилась израильский нейл-стилист, призер международного конкурса по ногтевому дизайну Мария Балодис.
Фото в заголовке из альбома Кэтэлины Параскив
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