В Николаеве отвергнутый иностранец напал на украинку с ножом: подробности любовной драмы (фото)

Происшествия

Беспрецедентный случай произошел 25 сентября, около 22:00 в Заводском районе Николаева, на улице Наваринской. По словам очевидцев, из двора многоэтажки с криками о помощи выбежала девушка и попыталась спрятаться в расположенном рядом магазине. За ней в магазин вбежал мужчина и несколько раз ударил девушку в спину ножом. Ранее в Тернопольской области 34-летний мужчина нанес около десяти ножевых ранений 18-летней студентке второго курса.

Девушка рухнула на пол, а злоумышленник выбежал на улицу. Все это видела компания мужчин, беседовавших возле магазина. Они попытались задержать неадекватного человека, однако он запрыгнул в такси и уехал. О происшествии сообщили в полицию и вызвали скорую помощь. Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Как сообщила «ФАКТАМ» сотрудник отдела коммуникации полиции Николаевской области Светлана Тараненко, злоумышленника удалось задержать в течение шести минут благодаря неравнодушным гражданам, которые оперативно сообщили о преступлении в полицию, и профессиональным действиям наряда патрульных.

Свидетели дали полицейским описание внешности и одежды преступника. Одной из особых примет, на которую обратили внимание, была темная бороду. Вскоре выяснилось, что борода была искусственной, мужчина нацепил ее для маскировки.

Получив ориентировку с приметами преступника и автомобиля, на котором он уехал, все наряды полиции города немедленно приступили к розыску. В течение шести минут машину нашли и заблокировали уже на выезде из Николаева, вблизи международного аэропорта.

Патрульные передали подозреваемого в отделение полиции, где он был задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины. У задержанного изъяли куртку со следами крови, бороду и другие вещественные доказательства — все это он во время движения автомобиля выбросил из окна.

Действия подозреваемого квалифицируются как покушение на умышленное убийство. Досудебное следствие предварительно установило, что задержанный — 51-летний гражданин Германии. Он в течение года поддерживал отношения с потерпевшей, гражданкой Украины, а накануне приехал к ней в Николаев. Между ними произошла ссора. На последнюю встречу он приехал с ножом и приклеенной бородой. А после расправы планировал улететь из страны.

За совершенное уголовное преступление иностранцу грозит до пятнадцати лет заключения. Полиция оповестила об инциденте посольство Германии.

Местное издание «Новости-N» сообщает, что пострадавшая — известная в городе тренер по фитнесу. Ее поклонник из Германии очень сильно ревновал девушку. Он нанял частное детективное агентство, чтобы следить за ней. Ранее ей облили машину зеленкой. Немец нанес девушке не менее пяти ножевых ранений, и ей понадобилась операция Состояние пострадавшей расценивается как тяжелое, она нуждается в донорской крови.

Ранее в Одессе суд избрал меру пресечения уроженцу Ирака Фейсалю Хазалу Гелану, который пытался ножом убить свою жену в кабине лифта.

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