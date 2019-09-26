Автор гола в ворота «Манчестер Юнайтед» утром пошел в школу сдавать экзамен (фото, видео)

Спорт

Титулованный «Манчестер Юнайтед» с большим трудом пробился в 1/8 финала Кубка английской лиги, где ему, кстати, предстоит дуэль на поле «Челси». В домашнем поединке против представителя третьего по силе дивизиона «Рочдейла» подопечные Оле-Гуннара Сульшера не смогли одолеть соперника в игровое время (1:1) и пробились в следующий раунд лишь благодаря успеху в серии послематчевых пенальти (5:3).

При этом от поражения в основное время гостей на 76-й минуте спас точный удар… 15-летнего защитника Люка Матесона (16 ему исполнится только 2 октября).

Как сообщает The Telegraph, на следующее утро после игры с «МЮ» «герой «Олд Траффорда» отправился в школу, где ему предстоял экзамен по психологии.

«Образование — это то, что мне очень нравится. Я это люблю. „Рочдейл“ и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Это то, чем я хочу заниматься. Футбол — не гарантия будущего. Вы никогда не знаете, что произойдет. Вы могли бы быть лучшим игроком в мире, но может случиться все что угодно. На всякий случай я хочу иметь запасной план», — сказал Люк Матесон, который в этом сезоне уже провел за «Рочдейл» пять поединков и забил один мяч. На секундочку — на «Олд Траффорд»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в другом матче Кубка английской лиги арбитр добавил ко второму тайму 28 минут.

Фото Getty Images

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