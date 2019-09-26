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Угрожал ножом: в Одессе мужчина взял в заложники двух женщин и требовал 3 тысячи долларов (видео)
В Суворовский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что мало знакомый ему мужчина силой удерживает в квартире его беременную жену и свою сожительницу. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в городе Южном Одесской области выпустили из СИЗО юношу, который напал с ножом на свою бывшую подругу и нанес ей 19 ножевых ранений.
В частности, по словам заявителя, злоумышленник угрожает им физической расправой и требует за освобождение 3 тысячи долларов. При этом, по какому именно адресу находится вымогатель и заложницы, мужчина не знал.
Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель по совету полицейских договорился, что передаст ему требуемую сумму на улице. На встречу он пришел в сопровождении правоохранителей, которые задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции.
Как выяснилось, участницы этой истории — давние подруги, а подозреваемый — сожитель одной из них.
«Накануне вечером он позвонил беременной приятельнице своей сожительницы и пригрозил, что расправится с женой, если ему не привезут 3 тысячи долларов. Зная, что знакомая часто страдала от насилия со стороны гражданского мужа, молодая женщина бросилась урегулировать конфликт», — рассказали в полиции.
Однако как только она переступила порог чужой квартиры, злоумышленник закрыл дверь и потребовал деньги, угрожая расправой обеим женщинам.
В частности, беременной он угрожал тем, что выбьет все зубы и будет бить дубинкой по животу, чтобы произошел выкидыш.
При этом мужчина размахивал перед потерпевшими телескопической дубинкой и ножом. Выяснив, что у беременной женщины нет денег, он принудил ее позвонить мужу.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения.
Ранее в Киеве агрессивный мужчина убил бывшую жену в одном из подъездов дома, нанеся ей множественные ножевые ранения.
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