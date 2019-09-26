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Происшествия

Отомстил бывшей жене: в Одессе задержали вооруженного поджигателя авто (фото)

20:04 26 сентября 2019 41
поджег авто
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Ночью в курортной зоне Одессы, на Фонтанской дороге, вспыхнул припаркованный у жилой многоэтажки Mitsubishi Lancer. О повреждении автомобиля 47-летняя владелица сразу сообщила в полицию. Правоохранители за считанные часы разоблачили скрывшегося с места преступления подозреваемого. Мужчину, который подпадал под ориентировку, патрульные задержали на Адмиральском проспекте. При поверхностной проверке у него обнаружили патронташ с патронами к гладкоствольному ружью 12-го калибра. Ранее в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, припаркованное в зеленой зоне.

«Злоумышленником оказался бывший муж потерпевшей — 37-летний уроженец Черкасской области», — сообщили в полиции. Со слов поджигателя, он ревновал бывшую супругу и, пребывая под воздействием алкоголя, решил ей отомстить.

В частности, мужчина подложил самодельный воспламеняющийся предмет под колесо иномарки. Когда она начала гореть, скрылся с места происшествия. Пламя распространилось и достигло балкона одной из квартир на втором этаже. На место прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар. В региональном главке ведомства сообщили, что легковой автомобиль Mitsubishi горел открытым пламенем, огонь полностью уничтожил авто и значительно повредил пластиковую обшивку балкона дома.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве неизвестные облили кислотой около трех десятков автомобилей, припаркованных на стоянке возле метро «Славутич».

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