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Отомстил бывшей жене: в Одессе задержали вооруженного поджигателя авто (фото)
Ночью в курортной зоне Одессы, на Фонтанской дороге, вспыхнул припаркованный у жилой многоэтажки Mitsubishi Lancer. О повреждении автомобиля 47-летняя владелица сразу сообщила в полицию. Правоохранители за считанные часы разоблачили скрывшегося с места преступления подозреваемого. Мужчину, который подпадал под ориентировку, патрульные задержали на Адмиральском проспекте. При поверхностной проверке у него обнаружили патронташ с патронами к гладкоствольному ружью 12-го калибра. Ранее в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, припаркованное в зеленой зоне.
«Злоумышленником оказался бывший муж потерпевшей — 37-летний уроженец Черкасской области», — сообщили в полиции. Со слов поджигателя, он ревновал бывшую супругу и, пребывая под воздействием алкоголя, решил ей отомстить.
В частности, мужчина подложил самодельный воспламеняющийся предмет под колесо иномарки. Когда она начала гореть, скрылся с места происшествия. Пламя распространилось и достигло балкона одной из квартир на втором этаже. На место прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар. В региональном главке ведомства сообщили, что легковой автомобиль Mitsubishi горел открытым пламенем, огонь полностью уничтожил авто и значительно повредил пластиковую обшивку балкона дома.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Киеве неизвестные облили кислотой около трех десятков автомобилей, припаркованных на стоянке возле метро «Славутич».
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