Где смотреть онлайн «Динамо» — «Днепр-1»: расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ

Спорт

Программа 9-го тура чемпионата Украины по футболу рассчитана на три игровых дня. «Динамо», которое после полосы неудач выиграло три матча подряд (у «Мальме — 1:0, «Ворсклы» — 5:0 и «Мариуполя» — 1:0) в воскресенье, 29 сентября, примет на столичном «Олимпийском» новичка премьер-лиги «Днепр-1».

Особого шарма противостоянию команд, ранее встречавшихся друг с другом лишь раз (в 2018-м «бело-синие» разгромили в ту пору еще представителя первой лиги в полуфинале Кубка страны — 4:1), придает тот факт, что коллектив из Днепра тренирует бывший динамовец Дмитрий Михайленко. В свое время специалист в составе столичного гранда семь раз становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Теперь Дмитрий Станиславович — по другую сторону баррикад. В любом случае, оппонент у подопечных Алексея Михайличенко перед вояжем в Швейцарию на поединок Лиги Европы с «Лугано» будет достойный.

А первыми в пятницу, 27 сентября, выяснят отношения «Шахтер», которому 1 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане предстоит сразиться в Лиге чемпионов с итальянской «Аталантой», и «Ворскла», проигравшая три последние встречи УПЛ. И букмекеры, и специалисты футбола не очень верят в шансы подопечных Виталия Косовского. Достаточно вспомнить, что «Ворскла» последний раз отбирала очки у горняков в УПЛ еще в августе 2015 года, после чего проиграла девять поединков подряд с общим счетом 7:25.

Во Львове сразятся «Карпаты» и «Колос», за который в двух последних матчах забивал только… сын главного тренера Денис Костышин. Подопечные Романа Санжара в случае победы смогут настичь команду из Коваливки в турнирной таблице. Но у отца и сына Костышиных на поединок наверняка свои планы.

В субботу, 28 сентября, «Александрия», не задействовавшая в победной кубковой встрече с «Диназом» (1:0) основных игроков, сыграет на своем поле против «Львова», который три последние встречи премьер-лиги проиграл с одинаковым счетом 0:1. Кстати, подопечные Владимира Шарана в следующий четверг сами будут гостить во Львове: там у них домашний матч Лиги Европы против бельгийского «Гента», цвета которого защищают Роман Яремчук, Игорь Пластун (к сожалению, из-за перелома носа он выбыл из строя) и Роман Безус.

В воскресенье один из лидеров УПЛ «Десна» будет гостить у «Мариуполя», разозленного поражением на последних минутах от «Динамо». А «Олимпик», пока не проигрывающий при испанском тренере Висенте Гомесе, примет на столичной динамовской арене «Зарю», которую в первых восьми турах смогли одолеть только «Шахтер» и «Александрия».

Чемпионат Украины. 9-й тур

27 сентября (пятница)

«Шахтер» — «Ворскла» 19:00 «Футбол 1»

28 сентября (суббота)

«Карпаты» — «Колос» 17:00 УНИАН

«Александрия» — «Львов» 19:30 «Футбол 2»

29 сентября (воскресенье)

«Мариуполь» — «Десна» 14:00 Футбол 1″

«Динамо» — «Днепр-1» 17:00 «2+2»

«Олимпик» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 24 очка (8 матчей);

2. «Десна» — 14 (8);

3. «Динамо» — 14 (8);

4. «Александрия» — 13 (8);

5. «Заря» — 12 (8);

6. «Днепр-1» — 11 (8);

7. «Колос» — 11 (8);

8. «Мариуполь» — 9 (8);

9. «Карпаты» — 8 (8);

10. «Ворскла» — 7 (8);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалист прошлого розыгрыша «Ингулец» второй сезон подряд выбил «Карпаты» из Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»

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