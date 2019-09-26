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Где смотреть онлайн «Динамо» — «Днепр-1»: расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ
Программа 9-го тура чемпионата Украины по футболу рассчитана на три игровых дня. «Динамо», которое после полосы неудач выиграло три матча подряд (у «Мальме — 1:0, «Ворсклы» — 5:0 и «Мариуполя» — 1:0) в воскресенье, 29 сентября, примет на столичном «Олимпийском» новичка премьер-лиги «Днепр-1».
Особого шарма противостоянию команд, ранее встречавшихся друг с другом лишь раз (в 2018-м «бело-синие» разгромили в ту пору еще представителя первой лиги в полуфинале Кубка страны — 4:1), придает тот факт, что коллектив из Днепра тренирует бывший динамовец Дмитрий Михайленко. В свое время специалист в составе столичного гранда семь раз становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Теперь Дмитрий Станиславович — по другую сторону баррикад. В любом случае, оппонент у подопечных Алексея Михайличенко перед вояжем в Швейцарию на поединок Лиги Европы с «Лугано» будет достойный.
А первыми в пятницу, 27 сентября, выяснят отношения «Шахтер», которому 1 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане предстоит сразиться в Лиге чемпионов с итальянской «Аталантой», и «Ворскла», проигравшая три последние встречи УПЛ. И букмекеры, и специалисты футбола не очень верят в шансы подопечных Виталия Косовского. Достаточно вспомнить, что «Ворскла» последний раз отбирала очки у горняков в УПЛ еще в августе 2015 года, после чего проиграла девять поединков подряд с общим счетом 7:25.
Во Львове сразятся «Карпаты» и «Колос», за который в двух последних матчах забивал только… сын главного тренера Денис Костышин. Подопечные Романа Санжара в случае победы смогут настичь команду из Коваливки в турнирной таблице. Но у отца и сына Костышиных на поединок наверняка свои планы.
В субботу, 28 сентября, «Александрия», не задействовавшая в победной кубковой встрече с «Диназом» (1:0) основных игроков, сыграет на своем поле против «Львова», который три последние встречи премьер-лиги проиграл с одинаковым счетом 0:1. Кстати, подопечные Владимира Шарана в следующий четверг сами будут гостить во Львове: там у них домашний матч Лиги Европы против бельгийского «Гента», цвета которого защищают Роман Яремчук, Игорь Пластун (к сожалению, из-за перелома носа он выбыл из строя) и Роман Безус.
В воскресенье один из лидеров УПЛ «Десна» будет гостить у «Мариуполя», разозленного поражением на последних минутах от «Динамо». А «Олимпик», пока не проигрывающий при испанском тренере Висенте Гомесе, примет на столичной динамовской арене «Зарю», которую в первых восьми турах смогли одолеть только «Шахтер» и «Александрия».
Чемпионат Украины. 9-й тур
27 сентября (пятница)
«Шахтер» — «Ворскла» 19:00 «Футбол 1»
28 сентября (суббота)
«Карпаты» — «Колос» 17:00 УНИАН
«Александрия» — «Львов» 19:30 «Футбол 2»
29 сентября (воскресенье)
«Мариуполь» — «Десна» 14:00 Футбол 1″
«Динамо» — «Днепр-1» 17:00 «2+2»
«Олимпик» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 24 очка (8 матчей);
2. «Десна» — 14 (8);
3. «Динамо» — 14 (8);
4. «Александрия» — 13 (8);
5. «Заря» — 12 (8);
6. «Днепр-1» — 11 (8);
7. «Колос» — 11 (8);
8. «Мариуполь» — 9 (8);
9. «Карпаты» — 8 (8);
10. «Ворскла» — 7 (8);
11. «Львов» — 6 (8);
12. «Олимпик» — 5 (8).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалист прошлого розыгрыша «Ингулец» второй сезон подряд выбил «Карпаты» из Кубка Украины.
Фото ФК «Динамо»
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