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Наука и технологии

Американцы начали поставки удивительных роботов-собак (видео)

2:54 27 сентября 2019 17
Робот-собака
Инф. «ФАКТОВ»

В США компания Boston Dynamics объявила о начале поставок роботов-собак SpotMini. Об этом пишет ресурс Медуза.

Сообщается, что на своём Youtube-rанале компания опубликовала промовидео с характеристиками робота. Он может бегать со скоростью 1,6 метра в секунду и работать при температурах от -20 до 45 градусов Цельсия. SpotMini имеет 360-градусные камеры, обеспечивающие полный обзор, он водо- и пыленепроницаемый.

В открытую продажу SpotMini пока не поступит. Первая ограниченная партия (сейчас у компании есть 20 готовых роботов) будет отгружена крупным компаниям, работающим в области строительства, энергетики и обеспечения общественной безопасности. Например, робот сможет искать утечки газа и составлять подробные планы аварийных зданий, куда людям заходить опасно.

Стоимость SpotMini не раскрывается. Эксперты CNN предположили, что робот будет стоить «как новая машина».

В ближайшей перспективе Boston Dynamics планирует изготовить как минимум тысячу роботов. На сайте компании можно оставить заявку на покупку SpotMini.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инженеры американской компании Boston Dynamics «научили» гуманоидного робота Atlas новым трюкам. Теперь он может, как заправский гимнаст, кувыркаться, выполнять прыжки с разворотом и крутиться вокруг своей оси.

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