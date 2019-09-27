- 03:30 Летал с Азаровым в РФ и получил от него грамоту во время Евромайдана: вскрылись интересные факты о главе ОП
- 02:54 Американцы начали поставки удивительных роботов-собак
- 02:44 Душила, подожгла, потом зарезала ножом: няня жестоко убила доверенного ей младенца
- 02:31 Юная поклонница Жанны Фриске, которую лечили на средства певицы, умерла от рака
- 02:21 Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оскандалилась, пытаясь вырвать микрофон у журналиста: сеть вскипела
- 01:25 Будни гетто: в сеть попали шокирующие фото из Донецка
- 00:53 Кровавый инцидент в Полтаве: раненный чемпион Украины забежал в супермаркет попросить о помощи
- 00:25 Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке со стороны МВФ: что об этом известно
- 00:07 Воздвижение Креста Господня 2019: поздравления в стихах и прозе, смс и открытки
- 26.09 23:55 Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца: появится шанс исцелиться от рака
- 26.09 23:21 Под шум аплодисментов: Вакарчук обвинил Зеленского в попытке узурпации власти
- 26.09 23:07 Он должен извиниться: Лобода раскрыла правду о скандале с Лазаревым
Американцы начали поставки удивительных роботов-собак (видео)
В США компания Boston Dynamics объявила о начале поставок роботов-собак SpotMini. Об этом пишет ресурс Медуза.
Сообщается, что на своём Youtube-rанале компания опубликовала промовидео с характеристиками робота. Он может бегать со скоростью 1,6 метра в секунду и работать при температурах от -20 до 45 градусов Цельсия. SpotMini имеет 360-градусные камеры, обеспечивающие полный обзор, он водо- и пыленепроницаемый.
В открытую продажу SpotMini пока не поступит. Первая ограниченная партия (сейчас у компании есть 20 готовых роботов) будет отгружена крупным компаниям, работающим в области строительства, энергетики и обеспечения общественной безопасности. Например, робот сможет искать утечки газа и составлять подробные планы аварийных зданий, куда людям заходить опасно.
Стоимость SpotMini не раскрывается. Эксперты CNN предположили, что робот будет стоить «как новая машина».
В ближайшей перспективе Boston Dynamics планирует изготовить как минимум тысячу роботов. На сайте компании можно оставить заявку на покупку SpotMini.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инженеры американской компании Boston Dynamics «научили» гуманоидного робота Atlas новым трюкам. Теперь он может, как заправский гимнаст, кувыркаться, выполнять прыжки с разворотом и крутиться вокруг своей оси.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»