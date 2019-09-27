Деньги

Доллар покупают уже дешевле 24 гривен, а евро — почти по 26 гривен: что будет дальше

Всю нынешнюю неделю стоимость доллара и евро стремительно падала. С понедельника американская валюта подешевела на 24 копейки, а европейская — на 49 копеек. В пятницу, 27 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,19 грн за доллар и 26,46 грн за евро. В обменниках иностранная валюта также существенно подешевела, причем курс покупки банками доллара опустился уже ниже 24 грн, а покупки евро приближается к отметке 26 гривен.

Наличные доллары можно сдать в среднем по 23,97 грн, купить — по 24,24 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,14 грн, купить — по 26,55 грн.

«Курс украинской гривни стабилен, и с утра в пятницу, 27 сентября, находится на отметке 24,1 грн за доллар, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24−24,1 грн за доллар».

Впрочем, некоторые эксперты прогнозируют еще большее падение стоимости доллара и евро уже в течение ближайшей недели.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2−1,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,62 грн до 24,19 грн (-1,7%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,41—24,43 грн до 24,08—24,12 грн (-1,4%/-1,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,34—24,63 грн до 23,98—24,26 грн (-1,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,2%.

Доллар на межбанке непрерывно снижается с 5 сентября. Его падение ускорилось в начале нынешней недели, накануне и сразу после аукциона Министерства финансов по размещению ОВГЗ. fakty.ua/319 024 В начале торгов в среду доллар вплотную приблизился к отметке 24 грн, затем отскочил к 24,25 грн, но оставшиеся дни недели продолжил попытки снижения, вновь готовясь к штурму этого круглого уровня.



На ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 23,8 грн, а наличный доллар в банках — около 23,6—23,9 грн".

Однако похоже, что ослабление доллара и евро может больно ударить по стабильности украинской экономики. Все чаще можно слышать мнения, что укрепление национальной валюты негативно влияет на наполнение государственного бюджета.

«Бюджет недополучает десятки миллиардов гривен из-за укрепления национальной валюты, потому что, например, в августе доходы от таможни были выполнены всего на 80% — то есть минус 20% от плана, — сообщил агентству УНН экономический эксперт Виктор Скаршевский. — Доходы бюджета привязаны к доллару, и чем меньше гривен за доллар, тем, естественно, меньше доходов в бюджет. За 8 месяцев это приблизительно минус 60 млрд грн, или минус 9% от запланированных расходов.

Стоит отметить, что 40% доходов бюджета обеспечивается именно таможней. При условии, что в Госбюджете-2019 заложен курс доллара на уровне 28,20 грн за доллар, а в настоящее время он упал до 24,2 грн, соответственно, образуется «дыра». Недостача поступлений в бюджет вынуждает правительство искусственно сдерживать дефицит бюджета за счет недофинансирования расходов".

Страдают от укрепления гривни и отечественные аграрии. Это при том, что Украина в период с августа 2018 по июль 2019 года вошла в тройку крупнейших стран — экспортеров агропромышленной продукции в Европейский союз, поставив на рынок ЕС продукции на 6,7 млрд евро.

«Официальный среднемесячный курс гривни к доллару в январе 2019 года был 27,88, а в августе — уже 25,25, то есть каждый доллар «подешевел» на 2,63 грн, — написал в блоге на AgroPortal.ua председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка. — За 8 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродукции на сумму 13,8 млрд долларов. Если бы январский курс сохранился, теоретически за эту валюту можно было бы купить 384,7 млрд грн.

Фактически курс в этом году стабильно падал каждый месяц. В среднем наш агроэкспорт за месяц составляет 1,7 млрд долларов. Если учесть эти постепенные изменения курса за каждый месяц, поскольку снижение не было одномоментным, то максимум за валюту можно было бы примерно приобрести только 361,5 млрд грн. Получается, арифметические потери от ревальвации для экспортеров составили на конец августа 23,2 млрд грн.

И тот стимул экспортеров продавать продукцию на внешние рынки, который был в прошлом году и обеспечил экспортный бум, при нынешнем курсе доллара уже потерян. Особенно это остро отражается на производителях, поскольку у них нивелируется целый ряд каналов сбыта и они вынуждены экспортировать, даже теряя прибыль. На сегодня мы имеем ситуацию, когда созданы искусственные условия, при которых экспортировать сельхозпродукцию невыгодно, и у производителей возникает вопрос: забыть об экспорте и потерять репутацию или понести убытки.

При таких условиях есть риск того, что по сравнению с европейскими коллегами украинские производители могут существенно сократить объемы экспорта своей продукции, как минимум по причинам увеличения ее себестоимости".

Стоит отметить, что на днях парламент окончательно утвердил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг», обязывающий банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. Кроме того, теперь Национальный банк получил все полномочия для защиты прав клиентов банков и финансовых компаний.

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