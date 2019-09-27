Трампа загнали в угол: американские СМИ отреагировали на скандал яркими обложками (фото)

Мир

В четверг, 26 сентября, в Палате представителей Конгресса США прошли слушания, на которых конгрессмены в деталях рассмотрели так называемую «жалобу разоблачителя» — служебную записку, которая стала поводом для объявления начала процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», неизвестный (его имя тщательно скрывается) обратил внимание на содержание телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник ЦРУ (это единственное, что известно о разоблачителе на данный момент) счел своим долгом уведомить свое начальство и глав комитетов Конгресса, которые курируют работу американских спецслужб о том, что президент, похоже, пытается использовать свое положение в целях извлечения личной политической выгоды.

Конгрессмены «поджарили» исполняющего обязанности главы нацразведки США

Благодаря опубликованным под давлением общественности и конгрессменов документам, мы знаем, что Трамп в разговоре с Зеленским завуалированно настаивал на возобновлении расследования деятельности Хантера Байдена в украинской компании Burisma. Ему нужен был компромат на Джо Байдена, который намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2020 году. Именно Байден рассматривается как наиболее серьезный соперник Трампа.

Известно, что затем администрация президента США распорядилась засекретить любые данные об этом телефонном разговоре. И только благодаря бдительности генерального инспектора разведывательных служб США Майкла Аткинсона содержание беседы стало известно членам Конгресса. Аткинсон написал в комитет по разведке два письма.

В первом он сообщил, что 12 августа к нему в руки попала жалоба, которая кажется ему заслуживающей внимания. Это и была служебная записка разоблачителя. (полный текст жалобы на русском языке читайте здесь). Во втором письме инспектор доводил до сведения членов комитета, что и. о. директора национальной разведки США Джозеф Магуайр, назначенный Трампом в середине августа, не разрешает передать жалобу Конгрессу вопреки требованиям закона.

И вот в четверг, 26 сентября, Магуайр предстал перед членами комитетов Палаты представителей и Сената США. Как выразились американские СМИ, конгрессмены «поджарили» исполняющего обязанности главы нацразведки США. Ему пришлось всячески увиливать от крайне неприятных вопросов.

Приведем лишь несколько характерных моментов. Претензии конгрессменов к Магуайру заключаются в том, что, получив служебную записку разоблачителя, он первым делом отправился в Белый дом. Иными словами, Магуайр предупредил Трампа о возникшей угрозе вместо того, чтобы передать имеющуюся у него тревожную информацию Конгрессу.

Магуайр объяснил свои действия тем, что документ попал к нему в руки всего на пятый день назначения на новую должность, и он не успел толком разобраться в юридических тонкостях. Как морской офицер, он решил доложить непосредственно своему командиру, то есть президенту и главнокомандующему.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф с такой трактовкой не согласился. Он назвал произошедшее «классическим примером организованной преступности».

Магуайр согласился, что содержание жалобы имеет важное государственное значение. После этого вопросы посыпались на него со всех сторон. «Вы обсуждали этот документ непосредственно с Дональдом Трампом? — спросил конгрессмен Шон Патрик Малони.

«Я возглавляю национальную разведку. Разговариваю с президентом часто и о многом, но мои разговоры с ним — строго конфиденциальны», — уклончиво ответил Магуйар.

«Вы же понимаете, что мы не спрашиваем у вас о содержании ваших бесед с президентом. Нас не интересуют вопросы нацразведки, международной политики или работы центра контртерроризма. Мы лишь хотим знать, обсуждали вы с президентом этот вопрос или нет?» — перебил его Шифф.

Магуайр продолжал мяться. «Вы можете сказать: „Нет, я это с ним не обсуждал“, если таков ответ на наш вопрос. Это никак не нарушает условий конфиденциальности. Или вы можете сказать: „Я с ним это обсуждал, но не стану вдаваться в детали нашей беседы“. На этот вопрос вы вполне можете ответить, разве нет?» — настаивал Шифф.

Но Магуйар все же так и не ответил.

Тогда член Палаты представителей Вэл Демингс задала такой вопрос: «Директор Магуайр, вы же согласитесь с тем, что Украина очень зависит от США. Мы помогаем этой стране по-разному. В том числе — защищать себя. Основываясь на вашем многолетнем военном опыте и на том, чем вы сегодня занимаетесь, прокомментируйте, пожалуйста, насколько для Украины важна помощь Соединенных Штатов?»

Магуайр заявил, что до разговора с Трампом не владел детальной информацией о помощи Украине. Подробно этот вопрос он изучил уже после встречи с президентом.

Демингс его ответ не удовлетворил. Она заявила, что президент и его помощники разработали целую схему, призванную заставить Украину выполнить то, чего хочет от нее Трамп. Суверенное государство по этой схеме превращалось в зависимое государство. Конгрессмен Малони тут же напомнил, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Киеву на сумму 391 миллион долларов.

Единственное, чего пока члены Конгресса США добились от Магуайра, — это его обещание защитить от возможной мести Белого дома разоблачителя и генерального инспектора Аткинсона.

В конце слушаний Адам Шифф извинился перед Украиной от имени Соединенных Штатов и заверил украинских партнеров, что США всецело поддерживают их борьбу с Россией, борьбу с коррупцией и желание построить демократическое общество. По мнению Шиффа, Трамп своими действиями дискредитировал понятие демократии, но состоявшиеся слушания — наилучшее доказательство того, что американская демократия жива.

Выдвинутые против Трампа обвинения более чем серьезные

В пятницу, 27 сентября, ведущие американские издания отреагировали на ситуацию с процедурой импичмента.

Журнал Time изобразил Трампа на обложке своего свежего номера загнанным в угол. Американский президент стоит с кистью в руке. Очевидно, что он сам красил комнату и не заметил, как оказался в углу! Выбраться оттуда, не измазавшись в краску, у него не получится.

Издание подчеркивает, что выдвинутые против Трампа обвинения более чем серьезные. Их можно сравнить разве что с теми, что заставили Ричарда Никсона уйти в отставку в августе 1974 года. Он не стал дожидаться импичмента. Но Трамп настроен иначе. Он будет сражаться за президентское кресло. Time при этом подчеркивает, что объявленная процедура импичмента станет испытанием не только для 45-го президента США, но и для всей демократической системы Соединенных Штатов. Возможно, эта история послужит веским поводом для внесения существенных изменений в конституцию страны.

Журнал Economist согласен с такой постановкой вопроса. Свежий номер издания вышел с карикатурой на обложке, изображающей Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в виде персонажей Траляля и Труляля из «Алисы в Зазеркалье». В статье отмечается, что два политика, которые не раз заявляли публично о взаимных симпатиях, идут наперерез демократическим институтам США и Британии. Трамп не желает уходить в отставку из-за скандала вокруг телефонного разговора с Зеленским. Джонсон, который, как следует из решения Верхового суда Великобритании, превысил свои полномочия, отправив на долгие каникулы парламент в преддверии Brexit и ввел в заблуждение королеву Елизавету II своими действиями, тоже не собирается отказываться от поста премьер-министра.

Журнал Newsweek поместил на обложке коллаж, на котором Дональд Трамп восседает на плечах Статуи Свободы, отобрав у нее факел. Издание уверено в том, что президент готов принять бой, навязанный ему демократами. В статье приводятся слова давнего политического советника Трампа Роджера Стоуна: «Он — безусловный специалист по контрударам. Если вы бьете Трампа, он обязательно ударит в ответ и ударит сильно. Он не любит сам развязывать драки, но, если вы его втянули в это, он будет биться. Всегда».

По мнению Newsweek, Белый дом выберет следующую тактику. Необходимо убедить американцев в том, что демократы пытаются превратить скандал вокруг Джо Байдена в проблему Трампа. Поэтому все члены администрации президента, общаясь с журналистами, будут всячески подчеркивать, что именно Байден и его сын Хантер наживались на бедной Украине, а затем, Джо, пользуясь своим положением вице-президента США, давил на Киев и вынудил украинские власти сменить генпрокурора. А теперь Трампу пытаются приписать то, что на самом сделал Байден.

Тем временем, как сообщили «ФАКТЫ», президент США заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

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