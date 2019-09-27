«Нет слов, кроме ругательных»: в Полтаве разгорелся скандал вокруг выплат ко Дню учителя

Деньги

В Полтаве разгорается скандал вокруг выделения материальной помощи из городского бюджета работникам образования ко Дню учителя. Как выяснилось, в список на получение средств в размере 700 гривен внесены большинство директоров школ, проректоры всех полтавских вузов, руководитель областного департамента образования и ее заместитель — с зарплатами по основному месту работы в десятки тысяч гривен.

25 сентября исполком Полтавского горсовета рассмотрел решение о выплатах педагогам ко Дню учителя. В Полтаве более 12 000 человек работают в сфере образования, и практически каждый из них написал заявление на выделение денежной помощи (списки были сформированы по заявлениям работников образования). Поэтому на заседании горисполкома была утверждена сумма выплат в размере 8,7 миллиона гривен — по 700 грн каждому.

Однако в том списке оказались и люди, которые вряд ли едва сводят концы с концами. В частности, помощи у города попросили первый проректор Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка с окладом 66 тыс. грн в месяц, первый проректор Украинской медицинской стоматологической академии с ежемесячной зарплатой в размере 55 тыс., а также другие проректоры этих и других вузов, получающих приблизительно столько же. Не побрезговали суммой в 700 грн и начальница департамента образования области со своим окладом в 40 тыс., а также ее заместитель с 33 тысячами зарплаты…

Социальные сети тут же взорвались гневом.

«Шамота & Со ! Вы там что, совсем с ума посходили?! Неужели нет тяжелобольных, малообеспеченных, многодетных и т. д!!! Лично я возмущен такой „помощью“. Это свидетельствует о вашем низком моральном уровне», — написал в Facebook общественный активист Геннадий Фетисов. «Позор!», «Нищета, конечно, нуждаются», «Жадные жлобы», «Нет слов, кроме ругательных», «Когда они уже лопнут?» — так комментируют это решение другие полтавчане.

Между тем и. о. городского головы Александр Шамота молчит. Не дают комментариев бывшие оппозиционеры, резко критиковавшие такие «подачки от власти». Видимо, потому, что скоро местные выборы и уже пора включать механизм поддержки электората.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нынешним летом учителям в Украине резко повысили зарплаты. По словам чиновников, в 2017—2018 годах зарплаты школьных учителей выросли на 75% и продолжают повышаться и в 2019 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter