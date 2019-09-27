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Хасиды едут в Умань: как Одесса встречает первых паломников (фото)
«Стартовала традиционная хасидская программа, в рамках которой планируется обслужить около 5 тысяч пассажиров, следующих на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана в Умань», — сообщили в администрации аэропорта. В рамках программы — прием 23 рейсов, в период с 25 по 29 сентября, а затем — рейсов в обратном направлении, со 2 октября. Напомним, полицейские, направленные в Умань из других областей, пожаловались на условия быта и питания.
Отмечается, что для паломников созданы дополнительные условия комфортного пребывания в аэропорту. В частности, на привокзальной площади организована специальная схема размещения и движения пассажирского автотранспорта, который доставляет прибывших гостей в Умань. Также усилены меры безопасности, что обеспечивается как украинской, так и израильской стороной.
Для обеспечения оперативного и качественного прохождения пограничного контроля Госпогранслужба выделила дополнительное количество персонала и техники. Личный состав прошел специальную подготовку. Через «воздушные ворота» нашей страны (помимо аэропорта «Одесса» это также столичный «Борисполь» и винницкий аэропорт) ожидается прибытие более 20 тысяч паломников. Основной поток приходится на дни, предшествующие празднику Рош ха-Шана — 25, 26 и 27 сентября.
Как сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции, сотрудники полиции совместно с нацгвардейцами обеспечивают правопорядок и безопасность паломников-хасидов.
«Сегодня в сопровождении патрульных полицейских в Черкасскую область уже отправились несколько десятков автобусов с верующими. Перемещение через Одессу сторонников религиозного течения брацлавских хасидов из разных стран мира будет происходить в течение трех дней», — сообщили в главке.
Напомним, иудейский Новый год в этом году будут праздновать с 29 сентября по 1 октября. Хасиды-паломники традиционно отправятся из украинских аэропортов в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка прошла в Испании паломническим путем святого Иакова.
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