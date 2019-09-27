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Мир

В России решили закрутить гайки Deutsche Welle, на очереди "Голос Америки", Медуза и ВВС

14:45 27 сентября 2019 70
логотип Deutsche Welle
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Комиссия российской Госдумы нашла в работе немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle «признаки оправдания экстремизма». Об этом, как сообщает РБК, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Так, в материалах о блогере Владиславе Синице Deutsche Welle, как утверждает Пискарев, фактически не признает его преступником. Блогер ранее был приговорен к пяти годам колонии. Его обвинили в разжигании ненависти после поста в Twitter, в котором он писал о судьбе детей силовиков, участвовавших в разгоне несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

Также, согласно выводам комиссии, Deutsche Welle нарушило российское законодательство, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешенный митинг в Москве.

В DW ранее поясняли, что приводили цитаты организаторов акций протеста, а не призывали выходить на митинги. Однако эксперт-лингвист, которого подключили к работе комиссии, пришел к иному выводу.

Теперь медиахолдинг может получить статус иностранного агента и лишиться аккредитации в России.

«Они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента», — заявила Пискарев.

Пискарев также сообщил, что комиссия изучает материалы изданий «Настоящее время», Meduza, «Русской службы Би-би-си», «МБХ-Медиа» и «Радио Свобода», но о каких-либо решениях говорить еще рано.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американские и немецкие дипломаты и журналисты вмешиваются в дела России при информировании об акциях.

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