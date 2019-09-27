Затраты на доставку угля в "Роттердам+" гарантировали стабильное обеспечение сырьем, — эксперт

Деньги

Затраты на доставку угля в формуле «Роттердам+» выполняли важную функцию — гарантировали стабильность обеспечения сырьем для тепловой генерации. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Адриан Прокип.

«У нас закладывалась цена угля в Роттердаме плюс расходы на доставку морем и затраты на доставку территорией Украины. В чем сила привязки к паритету импортному с учетом расходов на доставку? Это страховой предохранитель. Если вдруг у нас цена будет ниже, чем, как мы называем это, „Роттердам+“, если вдруг один из игроков рынка отказывается поставлять, у нас всегда есть гарантированный источник поставки, то есть это „Роттердам“ плюс расходы на доставку, и мы получаем эту цену. Иными словами, это инструмент предотвращения», — уверен А. Прокип.

Тем самым эксперт опроверг позицию Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы которого сомневались в целесообразности включения логистических расходов на доставку угля. Напомним, НАБУ не выдвигает претензии к индексу API2, на основе которого рассчитывают цену угля по формуле «Роттердам+», но сомневается в обоснованности включения расходов на доставку угля.

Раньше энергоэксперты заявляли, что дело НАБУ по «Роттердам+» основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также отмечали, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправданно в условиях дефицита в Украине угля.

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