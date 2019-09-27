Деньги

Более полутора миллиардов гривен инвестировал"ДТЭК Энерго" в ремонт своих ТЭС

«ДТЭК Энерго» инвестировал 1,650 млрд грн в ремонт и техобслуживание 35 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) компании — для безаварийной и надежной работы в отопительный сезон, сообщила пресс-служба энергокомпании, передает Энергореформа.

«Капитальное обновление прошли энергоблоки и электрофильтры на Запорожской, Кураховской, Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской теплоэлектростанциях. Это оборудование уже готово к безаварийной работе в осенне-зимний период. Сейчас завершаем ремонт еще девяти энергоблоков», — цитирует пресс-служба слова директора по генерации «ДТЭК Энерго» Сергея Куриленко.

Сообщается, что 26 энергоблоков уже работают в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) после плановых ремонтов.

«Ключевая задача „ДТЭК Энерго“ — пройти отопительный сезон надежно, без аварийных остановок. Для этого мы ремонтируем и модернизируем оборудование всех наших ТЭС. В этом году это 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению светом и теплом почти 5 млн семей», — пояснил гендиректор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Вместе с тем компания продолжает переводить энергоблоки с импортного антрацита на газовый уголь собственной добычи. Энергоблок № 1 Криворожской ТЭС будет генерировать 315 МВт электроэнергии уже с начала отопительного сезона. За 2 года «ДТЭК Энерго» дал вторую жизнь Приднепровской ТЭС, а энергосистеме Украины — 600 МВт на отечественном угле.

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