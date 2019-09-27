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С Шапаренко и Русиным: Ротань обнародовал состав сборной Украины на матчи с Румынией и Грецией
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список футболистов, вызванных на сбор перед отборочным поединком Евро-2021 против Румынии (10 октября в Плоешти) и товарищеским матчем с Грецией (14 октября в Афинах).
Тренерский штаб «желто-синих» рассчитывает на 25 футболистов: вратари — Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба — «Динамо»), Олег Билык («Александрия»); защитники — Денис Попов («Динамо»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Ефим Конопля («Десна»), Евгений Чеберко («Заря»), Владислав Дубинчак («Карпаты»), Владислав Бабогло («Александрия»), Алексей Быков («Мариуполь»), Орест Лебеденко («Луго», Испания), Богдан Милованов («Спортинг-В», Испания); полузащитники — Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Богдан Леднев («Заря»), Евгений Смирный («Колос»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба — «Мариуполь»), Михаил Мудрик, Дмитрий Крыськив (оба — «Шахтер»), Ахмед Алибеков («Слован», Чехия); нападающие — Владислав Супряга («Днепр-1»), Назарий Русин («Заря») и Олег Кожушко («Колос»).
В резервный список вошли: Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — «Шахтер»), Тимур Стецьков («Александрия»), Виктор Корниенко, Владислав Вакула (оба — «Мариуполь), Артем Козак, Владимир Якимец (оба — «Карпаты»), Сергей Булеца («Днепр-1») и Даниил Бескоровайный («ДАК 1904», Словакия).
Напомним, что на старте квалификации Евро-2021 украинская «молодежка» уступила Финляндии (0:2) и разгромила команду Мальты (4:0).
Положение команд в группе 8: 1. Финляндия — 4 очка (2 матча); 2. Украина — 3 (2); 3. Дания — 3 (1); 4. Северная Ирландия — 2 (2); 5. Мальта — 2 (1); 6. Румыния — 0 (1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии 21 футболиста.
Фото ffu.ua
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