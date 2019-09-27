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Масштабный сбой в Facebook поразил Европу. Украине тоже досталось
В работе социальной сети Facebook в Европе произошел масштабный сбой. Напомним, перед этим соцсеть «падала» 23 сентября.
Как информирует ресурс мониторинга сети Downdetector, наибольшие проблемы с доступом в соцсеть испытывают Бельгия, Нидерланды, Люксембург, а также практически вся Великобритания. Масштабные сбои наблюдаются на границе Румынии и Болгарии, в Венгрии, Словакии, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии.
Также Facebook недоступен практически на всей территории Польши, местами в Беларуси и странах Прибалтики.
В Украине, судя по составленной карте сбоев, Facebook не доступен в Киевской области, а также частично в Харьковской и Винницкой области.
Отметим, что в начале сентября проблемы испытывали также пользователи Википедии.
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