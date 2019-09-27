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Киев начинает отопительный сезон: названа дата
Отопительный сезон в столице Украины — Киеве — может начаться уже в понедельник, 30 сентября. Правда, тепло начнут подавать только в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы — по их индивидуальным заявкам. Об этом на совещании в Киевской городской государственной администрации заявил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Науменко. Напомним, «ФАКТЫ» писали, возможен ли в Украине так называемый «блекаут».
«Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы», — рассказал чиновник.
Он заверил, что глобальных проблем, способных помешать старту подачи отопления в дома горожан, в Киеве нет.
Однако жилой сектор подключать к отоплению начнут, когда температура воздуха ниже восьми градусов продержится не менее трех дней.
Напомним, запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли рекордного за девять лет значения.
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