Киев начинает отопительный сезон: названа дата

Украина

Отопительный сезон в столице Украины — Киеве — может начаться уже в понедельник, 30 сентября. Правда, тепло начнут подавать только в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы — по их индивидуальным заявкам. Об этом на совещании в Киевской городской государственной администрации заявил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Науменко. Напомним, «ФАКТЫ» писали, возможен ли в Украине так называемый «блекаут».

«Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы», — рассказал чиновник.

Он заверил, что глобальных проблем, способных помешать старту подачи отопления в дома горожан, в Киеве нет.

Однако жилой сектор подключать к отоплению начнут, когда температура воздуха ниже восьми градусов продержится не менее трех дней.

Напомним, запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли рекордного за девять лет значения.



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