«Шахтер» перед визитом в Милан разгромил в матче УПЛ «Ворсклу» (видео)

Спорт

В пятницу, 27 сентября, поединком на харьковском стадионе «Металлист» стартовал 9-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 9-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Боднарь, 32, Коноплянка, 50, с пенальти, Патрик, 72, Мораес, 77). Молодежные составы — 1:3.

«Шахтер»: Пятов, Бондарь, Додо, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Коваленко, 67), Алан Патрик, Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Дентиньо (Мораес, 71), Коноплянка.

В последние годы полтавская команда очень даже удобный соперник для «Шахтера». Достаточно вспомнить, что «Ворскла» последний раз отбирала очки у действующего чемпиона Украины четыре с лишним года назад (2:2), после чего потерпела девять подряд поражений с общим счетом 7:25.

Наставник горняков Луиш Каштру, памятуя о предстоящей еврокубковой дуэли в следующий вторник, оставил в запасе Кривцова, Марлоса и Мораеса, а Болбат вообще не прилетел в Харьков. Зато впервые в стартовом составе вышел Коноплянка. Кроме того, с первых минут на поле появились Бондарь, Додо и Дентиньо. Что же касается «Ворсклы», то Виталий Косовский после разгромного поражения в прошлом туре в Полтаве от «Динамо» пошел на радикальные изменения в «основе».

К чести полтавчан, они поначалу сражались, не выглядели мальчиками для битья, как в прошлом туре, но класс игроков дончан все же сказался. Дебютные голы за чемпиона Украины чемпиона мира U20 Бондаря и новичка Коноплянки, а также точные удары Патрика и Мораеса принесли «оранжево-черным» три очка.

1:0 Бондарь (32-я мин.)

2:0 Коноплянка (50-я мин.)

3:0 Патрик (72-я мин.)

4:0 Мораес (77-я мин.)

«Шахтер», не потерявший в нынешнем сезоне ни одного очка, довел свою серию без поражений в чемпионате Украины до 38 матчей (последняя неудача «оранжево-черных» датирована 11 августа 2018-го). При этом 11 последних поединков дончане выиграли с общим счетом 31:6.

Куда более серьезное испытание ждет подопечных Луиша Каштру на следующей неделе. Во вторник, 1 октября, дончане на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане в рамках группового турнира Лиги чемпионов сыграют с итальянской «Аталантой» (домашняя арена клуба из Бергамо не соответствует требованиям УЕФА). Напомним, что соперники на старте еврокубкового сезона потерпели разгромные поражения: «Шахтер» в Харькове по всем статьям уступил «Манчестер Сити» — 0:3, а «Аталанта» была бита в Загребе тамошним «Динамо» — 4:0.

Положение команд: :

1. «Шахтер» — 27 очков (9 матчей);

2. «Десна» — 14 (8);

3. «Динамо» — 14 (8);

4. «Александрия» — 13 (8);

5. «Заря» — 12 (8);

6. «Днепр-1» — 11 (8);

7. «Колос» — 11 (8);

8. «Мариуполь» — 9 (8);

9. «Карпаты» — 8 (8);

10. «Ворскла» — 7 (9);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

В 9-м туре премьер-лиги сыграют также: «Карпаты» — «Колос», «Александрия» — «Львов» (28 сентября), «Мариуполь» — «Десна», «Динамо» — «Днепр-1» и «Олимпик» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в компенсированное время вырвало победу на стадионе «Мариуполя».

Фото ФК «Шахтер»

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