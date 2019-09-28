Происшествия

Неуклюжий дрифт: в Киеве пьяный подросток на авто сбил двух пешеходов и разбил три машины (фото, видео)

В Киеве водитель-подросток сбил людей на парковке торгового центра. ДТП случилось рядом с ТРЦ «Лавина» в ночь на 28 сентября. Свидетели говорят, что юноша хотел продемонстрировать мастер-класс по экстремальному вождению, но дрифт не получился. На большой скорости водитель въехал в припаркованный «Опель», затем зацепил «Тойоту» и «Фиат», а попутно еще и налетел на двоих пешеходов.

Как сообщает Информатор, пострадавших мужчину и женщину в тяжелом состоянии увезла «скорая». Очевидцы говорят, что сила удара была такой, что подбросила пешеходов над машиной.

Юный водитель, по словам присутствующих на месте ЧП, не выглядел на 18 лет, так что не известно, были ли у него вообще водительские права. Также свидетели упоминали, что юноша выглядел неадекватным — возможно, повлиял выпитый алкоголь.

В соцсетях местные жители отмечают, что парковку перед ТРЦ «Лавина» давно облюбовали автодрифтеры и вопреки всем правилам учатся выполнять там экстремальные трюки. Площадка перед торговым центром действительно просторная, но водители-экстремалы подвергают опасности людей, выходящих из ТРЦ.

Ранее «ФАКТЫ» выяснили, где можно легально обучаться экстремальному вождению и на какие нюансы обращать внимание при выборе автошколы.

Автомобили, попавшие в ДТП у ТРЦ «Лавина», были на еврономерах. О последних новшествах в законодательстве по этому вопросу читайте в материале «ФАКТОВ» «Штрафы за „евробляхи“ отложили до 31 декабря: что надо знать».

Фото kiev.informator.ua

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