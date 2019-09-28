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Зеленский не понимает природу нынешней украинско-российской войны, — политолог
Когда президент Владимир Зеленский и его окружение заявляют о желании закончить войну, они демонстрируют полное непонимание природы украинско-российского противостояния. Фальшивый мир на российских условиях не означает окончание войны. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный политолог Михаил Басараб.
«Меня очень напрягает, когда Зеленский и люди из его окружения постоянно твердят: „Мы хотим прекратить войну“, — признается политолог. — Даже если мы пойдем на уступки Кремлю, и на Донбассе прекратят стрелять, то это не значит, что война России против Украины прекратится».
Басараб отмечает, что у России есть множество путей давить на Украину. «Война будет продолжаться в сфере политики, через телепропаганду, из-за экономического и энергетического давления, из-за распространения русской музыки и кино. Настоящий мир в войне с Россией наступит для нас только тогда, когда мы сможем защищать себя от вмешательства агрессивного соседа во всех сферах», — прогнозирует политэксперт.
Также Басараб напоминает, что мир на условиях России украинцам всегда приносил еще большие проблемы. «Сейчас не та ситуация и в Украине, и в мире, чтобы начинать разговор с Кремлем о компромиссах и уступках. Это прямая дорога к национальной трагедии», — подытожил политолог.
Как Украине отстоять свои интересы на переговорах с Россией, читайте в интервью Басараба «Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему».
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