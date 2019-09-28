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Происшествия

Возле Умани фура протаранила автобус с пассажирами: подробности и фото с места ДТП

11:34 28 сентября 2019 69
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

28 сентября случилось новое масштабное ДТП с участием автобуса и фуры. На этот раз авария произошла на трассе Киев — Одесса возле Умани (153 километр дороги М-05). ДТП случилось около девяти часов утра.

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По предварительным данным, причиной столкновения стал водитель грузового автомобиля Daf, не предоставивший преимущество автобусу. Маршрутка Mercedes-Benz опрокинулась, девять пассажиров получили травмы.

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Все пострадавшие госпитализированы в больницу в Жашкове. Движение транспорта на месте ДТП все еще затруднено.

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Случай возле Умани продолжил серию трагических дорожных происшествий при участии пассажирского транспорта и фур. За последнюю неделю под Одессой пригородная маршрутка столкнулась с автоцистерной. В Житомирской области фура протаранила стоящий на обочине пассажирский автобус. А на трассе Киев — Ковель — Ягодин столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль.

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