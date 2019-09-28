- 11:35 В Украину пришло бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на выходные
- 11:34 Возле Умани фура протаранила автобус с пассажирами: подробности и фото с места ДТП
- 10:57 Суд принял важное решение по громкому делу пособника оккупантов, из-за которого на Донбассе погибли 10 спецназовцев
- 10:45 Зеленский не понимает природу нынешней украинско-российской войны, — политолог
- 10:20 Белый дом засекретил разговоры Трампа с Путиным
- 10:17 Где смотреть онлайн «Аталанта» – «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:17 «Как-то с лодкой и веслом я заявился в женский монастырь»: украинец прошел на байдарке по Днестру 1400 км
- 10:13 Зеленский для Трампа — как Моника Левински для Клинтона: в США сравнили два громких скандала с участием президентов
- 09:38 Снимал мучения на телефон: в Херсоне разыскивают догхантера, отравившего собак в приюте для животных
- 09:30 В Запорожской области возле железной дороги нашли три трупа: подозревают поезд
- 08:58 Неуклюжий дрифт: в Киеве пьяный подросток на авто сбил двух пешеходов и разбил три машины
- 08:44 "Мне было страшно": ученик Иво Бобула сделал неожиданное признание
Возле Умани фура протаранила автобус с пассажирами: подробности и фото с места ДТП
28 сентября случилось новое масштабное ДТП с участием автобуса и фуры. На этот раз авария произошла на трассе Киев — Одесса возле Умани (153 километр дороги М-05). ДТП случилось около девяти часов утра.
По предварительным данным, причиной столкновения стал водитель грузового автомобиля Daf, не предоставивший преимущество автобусу. Маршрутка Mercedes-Benz опрокинулась, девять пассажиров получили травмы.
Все пострадавшие госпитализированы в больницу в Жашкове. Движение транспорта на месте ДТП все еще затруднено.
Случай возле Умани продолжил серию трагических дорожных происшествий при участии пассажирского транспорта и фур. За последнюю неделю под Одессой пригородная маршрутка столкнулась с автоцистерной. В Житомирской области фура протаранила стоящий на обочине пассажирский автобус. А на трассе Киев — Ковель — Ягодин столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.