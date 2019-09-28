Политика

Президент Владимир Зеленский совершил как минимум четыре ошибки в телефонном разговоре с Дональдом Трампом 25 июля. В итоге украинский президент исчерпал себя как переговорщик в глазах американского лидера. Такое мнение высказала журналист Юлия Мостовая в своей статье для «Зеркала недели».

Анализируя телефонные переговоры, стенограмму которых пришлось выложить Белому дому, Мостовая отмечает, что Зеленский вел себя как шоумен, который «стремится понравиться заказчику и попасть на корпоратив».

«Владимир Зеленский не справился с задачей: ему не удалось обаять Трампа. Ни одной стоящей шутки, ни одного эмоционального крючка… Зато много ошибок», — говорится в статье Мостовой в газете «Зеркало недели».

По словам журналиста, список промахов украинского президента обширен: это и фраза о «100% моем генпрокуроре», и неэтичные комментарии в отношении экс-посла США Мари Йованович и посла Украины в Штатах, критика в адрес Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, а также простое неумение сказать «нет» Трампу, когда речь зашла о расследовании по Джо Байдену.

По мнению Мостовой, Зеленский увлекся предугадыванием желаний Трампа и упустил возможность поднять важные для Украины вопросы: «Очевидное угодничество — унижение для страны. Перед миром, конечно, за этот „собачий вальс“ неловко, но где-то понять неофита можно. А вот чего нельзя понять, так это полного отсутствия повестки дня, цели, государственных смыслов в беседе».

Как рутинный телефонный разговор с Зеленским обернулся проблемами для президента США, читайте в статье «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter