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Происшествия

Судно с украинцами в Атлантике затонуло: спасены только двое моряков

18:58 28 сентября 2019 184
Затонувшее судно
Инф. «ФАКТОВ»

Французские спасатели Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France сняли с затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode трех членов экипажа, среди которых — двое граждан Украины. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, матросы с тонущего судна пытались спастись на четырех надувных плотах. На данный момент найден только один плот, на котором находились 3 человека.

«Поисково-спасательная операция продолжается», — заявил дипломат.

Как сообщали «ФАКТЫ», связь с судном исчезла 26 сентября. На тот момент оно находилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).

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