Происшествия

Судно с украинцами в Атлантике затонуло: спасены только двое моряков

Французские спасатели Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France сняли с затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode трех членов экипажа, среди которых — двое граждан Украины. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, матросы с тонущего судна пытались спастись на четырех надувных плотах. На данный момент найден только один плот, на котором находились 3 человека.

«Поисково-спасательная операция продолжается», — заявил дипломат.

Как сообщали «ФАКТЫ», связь с судном исчезла 26 сентября. На тот момент оно находилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter