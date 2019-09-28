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Сотни сотрудников американских спецслужб требуют импичмента Трампа после скандала с Зеленским
В Конгресс США обратились около 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности, которые потребовали привлечь президента Дональда Трампа к ответственности в связи с «украиногейтом».
Как сообщает телеканал CBS News, все подписанты открытого письма в Конгресс входят в группу National Security Action. Они считают, что Трамп, требуя от Зеленского расследовать действия в Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, «чрезмерно превысил властные полномочия».
«Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента», — говорится в открытом письме.
Напомним, в среду, 26 сентября, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента Трампу из-за его высказываний, прозвучавших в телефонном разговоре с Зеленским 25 июля.
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