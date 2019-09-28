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Играли с гранатой: на Донбассе ранены пятеро детей
Пятеро детей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщили паблики оккупантов.
По информации «народной милиции ЛНР», ЧП произошло в субботу, 28 сентября, возле поселка Красная Заря Перевальского района под Луганском.
Дети обнаружили в лесу тайник с боеприпасами, и случайно взорвали одну из найденных гранат. Пострадали все пятеро «исследователей» в возрасте от семи до 13 лет. На данный момент они госпитализированы.
Фото боеприпаса
В «народной милиции ЛНР» утверждают, что это были боеприпасы, оставленные «украинскими боевиками», однако Перевальский район Луганщины был оккупирован еще весной 2014 года бандой так называемого «атамана Всевеликого войска Донского» гражданина РФ Николая Козицына и российской регулярной армией.
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