29 сентября 2019

Моё первое знакомство с аргентинским танго было весьма необычным. Кружок юнкоров (юных корреспондентов) в Киевском городском дворце пионеров на площади Славы по странному совпадению находился по соседству с кружком танцевальным. И мы частенько, прибегая на свои занятия пораньше, подглядывали через щель приотворенной двери, как высокие мальчики и девочки, разбившись на пары, стремительно перемещались по паркету небольшого зала, то поддерживая друг друга в моменты каких-то, как нам казалось, почти акробатических трюков, а то вдруг кружа в таком невероятном вихре, что вот-вот — и могли рухнуть тут же, на затёртый до блеска пол… Мы поначалу даже посмеивались над ними. А потом, незаметно для себя, затихали и с неподдельным восторгом смотрели на них, словно парящих в воздухе перед нами. Нет, мы не завидовали им. Мы ведь понимали, что нам, очкарикам с ростом ниже среднего, никак не светило быть такими же стройными и пластичными. Зато нам было дано всё это описать литературными словами. А для этого тоже, знаете ли, определённый талант нужен был.

Через много-много лет, наблюдая за исполнением аргентинского танго в Буэнос-Айресе — прямо на одной из центральных площадей, где собралось невероятное множество танцевальных пар всех возрастов и различных уровней мастерства (на что, кстати, никто никакого внимания не обращал) — я вспоминал наших киевских девчонок и мальчишек из далёкого школьного детства и мне почему-то казалось, что наши танцевали ничуть не хуже этих родоначальников одного из самых популярных в мире танцев… Должен заметить, что именно в Буэнос-Айресе и именно в этот день — 29 сентября (1897 года) аргентинское танго впервые было исполнено в театре «'Олимпио'' на премьере спектакля «'Креольский суд''. В то время танец, получивший название от нигерийского народа ибибио, называвшего словом «'танго'' танец под звук барабана, ещё не был широко известен в Аргентине. А в других странах о нём и вовсе не знали. Но вскоре танцоры из Буэнос-Айреса и Монтевидео, отправившиеся в длинное танцевальное турне сначала в Париж, а затем в Лондон и Берлин, так сумели увлечь восторженную публику этим зажигательным танцем, что не прошло и нескольких лет, как аргентинское танго стало в Западной Европе не менее популярным, чем в Южной Америке.

А потом уже, завоёвывая всё новые и новые страны, аргентинское танго начало приобретать множество различных стилей, среди которых наиболее распространёнными принято считать танго салон, танго милонгеро, бальное танго, финское танго и танго нуэво. Не поверите, но однажды в далёком Сингапуре экскурсовод Ботанического сада, в котором собрана самая большая в мире коллекция орхидей, вдруг завела разговор об аргентинском танго, показывая… необычный вид цветов. Сначала даже трудно было понять, к чему это сравнение. Но чуть позже, внимательно присмотревшись к виду орхидей под названием «'Танцующие леди'', мы увидели в них танцоров, исполняющих стремительный и зажигательный танец танго… И это было невероятно.

Хотел закончить сегодняшний рассказ известной притчей о том, как появилось название «'танго со смертью'', но решил отложить её для другого случая. Лучше поделюсь с вами весёлым танцевальным анекдотом, чтобы немного поднять настроение в начале рабочего дня. Так вот. «'- Мужчина, где это вы так классно научились танцевать чечётку? — В семье. У нас было семеро детей и один горшок на всех…'' Что, не смешно? Ну, тогда ещё один. Последний. Пара танцует танго перед большим зеркалом. Партнёр внимательно рассматривает своё отражение: «' Да… И фигура уже не та… И животик, двойной подбородок, лысина…'' Потом переводит взгляд на роскошную молодую блондинку, страстно прижимающуюся к нему: «'Господи, это ж как надо любить танго!..''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.