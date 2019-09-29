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Не хватит и двух бюджетов: у Зеленского высказались о восстановлении Донбасса
Украина не располагает финансовыми ресурсами, которые необходимы для полного восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. Напомним, в сети показали, во что «русский мир» превратил Донбасс.
По оценкам Министерства инфраструктуры, речь идет о целом годовом бюджете Украины (либо даже о двух бюджетах). Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр Владислав Криклий.
Для сравнения он привел стоимость строительства моста в Запорожье — 14−15 миллиардов гривен, при этом объем всего дорожного фонда на 2019 год составляет 74 миллиарда.
Министр также констатировал неудовлетворительное освоение средств международных финансовых организаций, которые они выделяли на Донбасс (около 30%).
«Я так понимаю, что „Укравтодор“ не сильно хотел заниматься этими процессами. Потому что тратить собственные деньги значительно легче, чем потом отчитываться за деньги международных организаций», — объяснил Криклий.
Напомним, в настоящее время Украина осуществляет масштабную реконструкцию моста в Станице Луганской.
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