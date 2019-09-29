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От Зеленского требуют обнародовать стенограммы разговоров с Путиным
На сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием обнародовать стенограмм телефонных бесед Владимира Зеленского с президентом России Путиным. Автор петиции — Денис Монатко — настаивает на актуальности такого шага после скандала вокруг разговоров Зеленского и Трампа (их содержание, напомним, может стоить Трампу импичмента).
Кроме того, Монатко напоминает о критике содержания разговора Зеленского с Трампом со стороны лидеров ЕС та экс-посла США.
«Подчеркиваем, что Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти телефонные разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора — Путиным», — говорится в тексте петиции.
За сутки с момента опубликования петицию подписал 81 человек, всего за три месяца она должна собрать 20 тысяч подписей.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в России испугались возможной публикации стенограммы беседы Трампа с Путиным. Такое опасение в комментарии СМИ высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сославшись на «дипломатическую практику».
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