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Мир

Казус Зеленского: в Кремле испугались публикации бесед Путина с Трампом

17:57 27 сентября 2019 204
Трамп и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В России испугались, что опубликовав стенограмму беседы Трампа с Зеленским, Белый дом может опубликовать и стенограмму телефонных разговоров Трампа с Путиным. Такое опасение в комментарии СМИ высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сославшись на «дипломатическую практику».

«Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или „секретно“, или „совершенно секретно“. Это обычная мировая практика, и, как правило, конечно это не публикуется», — заявил Песков в комментарии ТАСС, выразив надежду, что в российско-американских отношениях до этого не дойдет.

Тем не менее он допустил, что такая проблема может возникнуть в принципе, и тогда «нужно рассматривать каждый конкретный случай».

Пока что, отметил Песков, с такими предложениями к Москве никто не обращался.

Подробнее о скандале с публикацией бесед Зеленского с Трампом читайте в статье «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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