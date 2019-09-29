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Не вызывали «скорую» воспитаннице: в одесском реабилитационном центре вспыхнул новый скандал
Сотрудники одесского центра социально-психологической реабилитации, расположенного по улице Василия Стуса, 2б/9, не вызывали «скорую помощь» воспитаннице, решив, что она притворяется и симулирует отравление. Неизвестно, что было бы с несовершеннолетней, если бы не вмешательство одесских общественников.
«Сотрудники поначалу говорили, что им скорая не нужна, но после длительных пререканий и после предупреждения об уголовной ответственности в случае последствий, к девочке допустили маму (которая не лишена родительских прав) и позволили ее госпитализировать. Возможно, на это решение повлияла включенная камера моего смартфона», — сообщает известная общественница и правозащитница Зоя Мельник.
Воспитанницы центра рассказали, что 14-летняя девочка специально выпила таблетку для мытья посуды, чтобы попасть в больницу — настолько ее «достали здешние порядки». Сейчас Мирославе (так зовут девочку) медики оказывают помощь в больнице.
Зоя Мельник подчеркивает: «В скорую села та самая воспитательница, которая ранее угрожала девочке и шипела на нее. Уговаривала скорую не госпитализировать, но скорая — умницы и большие молодцы, сказали что не имели права и девочку отвезли в инфекционку.
…У девочки отобрали мобильный телефон. Персонал рассказывает, что дети отдали сами, но мы-то знаем что это — вранье. Телефоны у детей отбирают".
Всему этому предшествовал побег из заведения четверых девочек-подростков, в числе которых была и Мирослава.
О том, что из центров реабилитации детей соответствующего управления Одесского горсовета массово сбегают воспитанники, неоднократно сообщалось в СМИ. Так, в феврале нынешнего года в аналогичном заведении по улице Героев Крут, 12 А, где также разразился скандал, обнаружили камеры наблюдения. По словам психолога центра, их установили после того, как дети напали на одну из медсестер и избили ее. Также стало известно, что камеры были установлены и в душевых, но были убраны до проверки…
По мнению Зои Мельник, условия содержания в таких центрах — сродни тюремным. Потому дети и пытаются покинуть эти заведения, их находят сотрудники полиции и, несмотря на обоснованные жалобы, возвращают их в центры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе соцслужбы пытались забрать 11-летнюю дочь у отца-одиночки. Ребенка вернули отцу только после скандала.
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