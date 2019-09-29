Спорт

Свитолина и Ястремская с побед стартовали на престижном турнире в Пекине (видео)

В воскресенье, 29 сентября, сильнейшие теннисистки Украины Элина Свитолина (3-я в мире) и Даяна Ястремская (27-я) успешно стартовали на престижном турнире в Пекине с призовым фондом 8 миллионов 825 тысяч долларов.

Даяна, с которой после ухода предыдущего тренера теперь работает израильский специалист Ян Похтер, в поединке первого круга всего за 55 минут разгромила француженку Каролин Гарсию (30-я) — 6:1, 6:1. Кстати, 19-летняя одесситка в этом году уже обыгрывала соперницу в финале состязаний в Страсбурге (француженка после Уимблдона провела 13 матчей, учитывая сегодняшний, и выиграла только три).

В следующем раунде турнира Ястремская, уже заработавшая в Пекине 41 625 долларов, сразится с 27-летней Кики Бертенс из Нидерландов (8-я), которая в стартовом матче была сильнее хорватки Донны Векич — 6:3, 1:6, 7:6 (3).

Куда тяжелее дался стартовый поединок Свитолиной. В противостоянии с 19-й ракеткой мира Анастасиией Севастовой из Латвии украинка по ходу первого сета уступала — 3:5, смогла сравнять счет, но все же проиграла оппонентке на тай-брейке — 6:7 (4). Во втором сете Элина смогла совладать с нервами (она несколько раз в сердцах бросала ракетку на корт), не оставив оппонентке шансов на успех — 6:1. А в третьей партии Свитолина довершила начатое — 6:2.

К слову, 29-летняя теннисистка из Латвии Севастова ранее выиграла четыре подряд матча против украинок, дважды одолев Катерину Бондаренко (в 2016 году), Катерину Козлову (в 2017-м) и Элину Свитолину (в 2018-м).

Путевку в третий круг состязании 25-летняя одесситка, уже заработавшая в Пекине 41 625 долларов, оспорит в дуэли с китаянкой Яфань Ван (48-я), одолевшей на старте свою соотечественницу Ксинь Ванг (164-я) — 6:1, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Ястремская зачехлили ракетки на турнире в Ухане.

Фото Jimmie48



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