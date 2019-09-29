Украина

В воскресенье, 29 сентября, состоялись еще два матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 9-й тур

29 сентября

«Динамо» (Киев) — «Днепр-1» — 2:0 (Вербич, 30, Цыганков, 80, с пенальти). Молодежные составы — 4:0.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Вербич (де Пена, 86), Цыганков, Гармаш (Караваев, 90), Соль (Буяльский, 57), Беседин.

«Мариуполь» — «Десна» (Чернигов) — 0:4 (Хлебас, 20, 67, Филиппов, 21, 81). Молодежные составы — 2:1.

27 сентября

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Боднарь, 32, Коноплянка, 50, с пенальти, Патрик, 72, Мораес, 77). Молодежные составы — 1:3.

28 сентября

«Карпаты» (Львов) — «Колос» (Коваливка) — 1:2 (Назарина, 28 — Смирный, 8, Волков, 44). На 75-й минуте Понде («Карпаты») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:0.

«Александрия» — «Львов» — 2:0 (Банада, 35, Безбородько, 90+2). Молодежные составы — 1:3.

В свое время наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко сыграл за киевское «Динамо» 132 поединка и забил 16 мячей, выиграв с «бело-синими» семь золотых медалей чемпионата Украины и дойдя с командой до полуфинала Лиги чемпионов. Причем одним из тренеров полузащитника тогда был Алексей Михайличенко. Теперь же бывшие одноклубники оказались по разные стороны баррикад.

Ранее «Динамо» и «Днепр-1» противостояли друг другу лишь раз, когда в апреле 2018-го «бело-синие» разгромили оппонента в полуфинале Кубка Украины (4:1).

На сей раз тренерский штаб киевлян, смело прибегающий в плотном графике игр к кадровой ротации, место на последнем рубеже доверил Бущану, а в атаке с первых минут выпустил и Беседина, и Соля, который вышел в стартовом составе впервые со 2 марта, когда он получил травму плеча в поединке с «Десной». Что же касается «Днепра-1», то на позиции форварда у гостей действовал арендованный у… «Динамо» чемпион мира U20 Супряга, которому динамовцы разрешили (в отличие от Булецы) сыграть против родной команды.

Хозяева поля начали активнее, но Соль, Гармаш и Цыганков не смогли реализовать свои голевые моменты. А вот словенец Вербич после классной трехходовки с участием Цыганкова и Миколенко смог — 1:0.

После перерыва игроки «Днепра-1» активизировались, но огорчить Бущана не смогли. А вот «Динамо» забило еще раз. Беседин заработал пенальти, а Цыганков его реализовал.

1:0 Вербич (30-я мин.)

Успех позволил динамовцам снова настичь в турнирной таблице идущую второй «Десну» (подопечные Александра Рябоконя опережают киевлян за счет победы в личной встрече). Уже в ближайшую среду «Динамо» отправиться в Швейцарию, где проведет поединок Лиги Европы против «Лугано» (кстати, встреча состоится 3 октября в 22:00 не в родном городе команды Фабио Челестини, а в 250 километрах на северо-восток — в Санкт-Галлене, стадион в котором соответствует требованиям УЕФА).

Похоже, футболисты «Мариуполя» так и не смогли восстановиться после обидного поражения от киевского «Динамо». В игре с одной из главных сенсаций нынешнего сезона «Десной» подопечные Александра Бабича умудрились в первом тайме за 78 секунд пропустить два мяча от Хлебаса (экс-динамовец не забивал с апреля!) и Филиппова и до финального свистка так и не смогли отыграться, увеличив свою серию без забитых мячей в УПЛ до 317 минут. Более того, после перерыва неугомонные Хлебас и Филиппов довели счет до неприличного.

Кстати, в прошлом сезоне подопечные Александра Рябоконя обыграли приазовцев в обеих встречах (4:1 и 2:0). Причем на стадионе имени Владимира Бойко «дублями» отметились… Хлебас и Филиппов. Юбилейный, 10-й, гостевой успех «Десны в премьер-лиге позволил команде из Чернигова, не потерявшей в нынешнем сезоне на полях соперников ни одного очка, сохранить второе место в турнирной таблице. «Мариуполь» по-прежнему — лишь восьмой.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 27 очков (9 матчей);

2. «Десна» — 17 (9);

3. «Динамо» — 17 (9);

4. «Александрия» — 16 (9);

5. «Колос» — 14 (8);

6. «Заря» — 12 (8);

7. «Днепр-1» — 11 (9);

8. «Мариуполь» — 9 (9);

9. «Карпаты» — 8 (9);

10. «Ворскла» — 7 (9);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

Бомбардиры: 8 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Марлос («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 4 — Карлос де Пена («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»).

В воскресенье, 29 сентября, в рамках 9-го тура премьер-лиги сыграют также «Олимпик» и «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» победил во Львове «Карпаты».

Фото ФК «Динамо»

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