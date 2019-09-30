«Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 3 октября, киевское «Динамо» сыграет второй матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Лугано» (начало — в 22:00). Поскольку 7-тысячная домашняя арена бронзового призера чемпионата страны «Стадио ди Корнаредо» не соответствует требованиям УЕФА, команда примет вице-чемпиона Украины в 250 километрах от родного города — на 17-тысячном стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене.

Корреспондент «ФАКТОВ» проведет с места событий онлайн-трансляцию встречи подопечных Фабио Челестини и Алексея Михайличенко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Соперники в своих чемпионатах

В прошлое воскресенье оппоненты сыграли очередные поединки в чемпионатах своих стран. Неудачно стартовавший «Лугано» уступил на своем поле занимавшему последнюю строчку в таблице «Ксамаксу» — 0:1 (Карлен, 27) и с 6 очками после девяти туров опустился на предпоследнее, 9-е, место. Серия «Лугано» без побед в чемпионате Швейцарии возросла до восьми поединков (три ничьи и пять поражений). Плюс вылет из Кубка страны от представителя второго дивизиона «Лозанны Спорт» (0:3) и проигрыш в стартовой встрече Лиги Европы на поле «Копенгагена» (0:1).

Что же касается «Динамо», то подопечные Алексея Михайличенко на столичном «Олимпийском» продолжили свою победную серию в поединке с «Днепром-1» — 2:0 (Вербич, 30, Цыганков, 80, с пенальти) и с 17 очками в турнирной таблице УПЛ делят второе-третье места с «Десной» (10 пунктов отставания от «Шахтера»).

«Динамо» — против швейцарцев, «Лугано» — против украинцев

В истории выступлений в еврокубках «бело-синие» ни разу не пересекались с «Лугано», зато 12 раз играли с другими представителями Швейцарии (шесть побед, три ничьи, три поражения; разница мячей — 18:10): с «Грассхоппером» — 1:0 и 3:0 в 1982-м, с «Ксамаксом» — 0:0 и 1:2 в 1996-м, с «Туном» — 2:2 и 0:1 в 2005-м и 3:0 и 2:0 в 2013-м, с «Янг Бойз» — 3:1 и 0:2, а также 2:2 и 1:0 в 2017-м (единственный случай, когда динамовцы в одном сезоне пересекались с одним и тем же соперником дважды).

В свою очередь, «Лугано» лишь раз играл против команд из Украины. В сезоне-2001/2002 команда в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух встреч уступила «Шахтеру» (0:3 — в гостях, 1:2 — дома).

В своем последнем матче на швейцарской земле «Динамо» 2 ноября 2017-го благодаря голу Виталия Буяльского обыграло «Янг Бойз»

День в истории

Начиная со старта в еврокубках в 1965 году, киевские динамовцы пять раз проводили матчи 3 октября и не потерпели в этот день ни одного поражения: с норвежским «Фредрикстадом» в 1973-м на своем поле — 4:0 (Трошкин, Колотов, Буряк, Блохин), на стадионе болгарского ЦСКА «Септемврийско знаме» в 1979-м — 1:1 (Буряк), с финским «Куопио» в Киеве в 1990-м — 4:0 (Саленко, Литовченко — 2, Юран), с одноклубниками из Загреба на родном «Олимпийском» в 2012-м — 2:0 (Гусев, Пиварич, в свои ворота) и с австрийским «Рапидом» на выезде в 2013-м — 2:2 (Ярмоленко, Дибон, в свои ворота).

Состав «Динамо» дороже почти в четыре с половиной раза

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, общая стоимость футболистов «Динамо» дороже состава «Лугано» почти в четыре раза (97,8 млн евро против 22,4 млн).

Квартет самых дорогих игроков швейцарского клуба составляют: бразильский форвард Жуниор Карлиньос (3 млн евро), вратарь Ноам Бауманн (2,0 млн), полузащитник Маттиа Боттани (1,5 млн) и перешедший из российского «Урала» футболист средней линии Марко Араторе (1,3 млн). Еще шесть исполнителей «Лугано» (шведский форвард Александер Герндт, итальянский полузащитник Никола Дальмонте, венгерский игрок средней линии Балинт Весчеи, словенский полузащитник Домен Чрнигой, защитник Нума Лаванши, а также полузащитник Санди Ловрич, у которого словенский и австрийский паспорта) стоят по 1 млн евро.

Шестерку самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), словенец Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), испанец Соль (5 млн), венгр Тамаш Кадар и Сергей Сидорчук (по — 4,5 млн).

Самый дорогой футболист «Лугано» — бразильский форвард Жуниор Карлиньос

Тренер с итальянским паспортом

Швейцарский наставник «Лугано» Фабио Челестини, у которого также есть итальянский паспорт, в 20 лет дебютировал в клубе «Лозанна», за который провел пять сезонов. В 2000 году полузащитник переехал во Францию, где выступал за «Труа» и «Марсель». Позже в его карьере были испанские «Леванте» и «Хетафе», а также снова «Лозанна», выступавшая на тот момент во втором швейцарском дивизионе.

Тренерскую карьеру Челестини начал в 2013 году ассистентом наставника испанской «Малаги», позже он возглавлял итальянскую «Террачину» и швейцарскую «Лозанну Спорт». В прошлом году (по удивительному совпадению, 3 октября) специалист, в активе которого 35 матчей в футболке сборной Швейцарии, принял «Лугано».

43-летний наставник швейцарцев Фабио Челестини

Стадион в Санкт-Галлене

Арена, носящая название «Кибунпарк» (в честь титульного спонсора стадиона), была открыта в 2008 году. Кстати, стадион в Санкт-Галлене, способный принять на международных матчах 17 317 болельщиков, — часть городского торгово-развлекательного комплекса, возведение которого вместе с ареной обошлось в 340 млн долларов. За счет солнечных батарей, расположенных на крыше, «Кибунпарк» сам обеспечивает себя электроэнергией.

Так выглядит стадион в Санкт-Галлене

Призовые Лиги Европы

За выход в групповой турнир Лиги Европы «Динамо» получит 2,75 млн евро. Каждая победа в группе оценивается в 570 тысяч евро, каждая ничья — 190 тысяч. Победители квартетов получат дополнительно по 1 млн евро, вторые команды — по 500 тысяч.

За выход в 1/16 финала клубам полагается 500 тысяч евро, в 1/8 — 1,1 млн, в ¼ — 1,5 млн, в полуфинал — 2,4 млн, в финал — 4,5 млн, за победу — еще 4 млн.

Кроме того, «Динамо» как клуб, занимающий 30-ю позицию (шестую среди участников Лиги Европы) в 10-летнем рейтинге УЕФА, получит еще 3,045 млн евро за исторические достижения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть поединок Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

Фото Getty Images, ФК «Динамо», ФК «Лугано»



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