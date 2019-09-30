Рынок земли: кому селяне смогут продать свои земельные паи

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Правительство и парламент в спешном порядке готовятся к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Депутаты готовятся рассмотреть его уже в ближайшие дни. Намерение государства сделать землю полноценным товаром вызвало широкий общественный резонанс.

Часть украинцев горячо поддерживает такое решение, но немало граждан и профильных экспертов считают предлагаемый правительством механизм запуска земельного рынка несовершенным и несущим определенные угрозы как для нынешних собственников земли, так и для экономики страны в целом.

Напомним, правительственный законопроект предусматривает, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

Иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.

В документе предлагается установить, что совокупная площадь таких участков, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц:

в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области;

не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы при условии оплаты по той цене, по которой она продается. Украинцы, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения сельского (фермерского) хозяйства, могут выкупить такие участки в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

Если парламент утвердит этот закон, то он вступит в силу с 1 октября 2020 года.

При этом правительственные чиновники заявляют, что только принятием поданного в парламент законопроекта земельная реформа не ограничивается.

«Есть целый ряд условий для поведения земельной реформы, — сообщил в одной из телепрограмм министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. — Они заключаются в следующем. Это отмена моратория на реализацию земли, чтобы человек мог стать полноправным собственником. Передача государственных земель в руки местных общин. Введение ограничений по концентрации собственности на землю в одних руках. Регистрация цен продажи земли, публично, в реестре, чтобы каждый мог узнать, по какой цене руководство громады и кому продает землю».

Министр подчеркнул, что помимо правительственного через депутатов подаются и другие законопроекты, регламентирующие порядок землеустройства, налогообложение и так далее.

«Эти законопроекты призваны обеспечить получение налогов с земли территориальными общинами, предотвращение рейдерства, укрепление реестров, перевод их в онлайн, создание организаций по обеспечению кредитных гарантий, реформирование безоплатной приватизации земли, изменение инфраструктуры пространственных данных о земельных участках, и обеспечение государственной поддержки. То есть это комплексная реформа, которая будет продолжаться более года», — отметил Тимофей Милованов.

При этом министр считает, что не нужно препятствовать иностранцам входить на земельный рынок после отмены моратория. Он утверждает, что при отсутствии ограничений на покупку земли иностранцами будут созданы условия, чтобы рынок вышел из тени.

«Все знают, что иностранные деньги уже есть, они заходят в Украину через аренду. Сейчас речь идет о прозрачности рынка земли. Я считаю, что закон, который мы сейчас рассматриваем, должен называться «О детенизации оборота земли». Ведь на самом деле он не запускает рынок, а защищает тех владельцев, которые есть сегодня. Продавать иностранцам или нет, этот вопрос является манипуляцией. Ведь иностранные предприниматели могут создать больше рабочих мест. Поэтому их деятельность в украинских селах экономически выгодна.

Для нашей экономики важно поддерживать тех, кто создаст больше рабочих мест и у кого будет большая производительность труда, кто больше полезного на этой земле сделает. Возвращаясь к вопросу, продавать иностранцам землю или нет, хочу подчеркнуть, что только граждане Украины и только украинские юридические лица могут покупать землю. А значит, иностранный капитал, если захочет войти на наш рынок, обязан создать украинскую компанию, работать и платить все налоги по украинскому законодательству", — подытожил министр.

О преимуществах, которые получит наша страна от запуска земельного рынка говорят и многие профильные специалисты.

«Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения приведет к ряду финансовых изменений для собственников паев и дополнительным расходам для арендаторов, — заявил на конференции «Финансы и налоги в агробизнесе» адвокат, директор, Центр земельного права OPEN Knowledge Виктор Кобылянский. — Размер минимальной стоимости аренды земельных участков увеличится. Спрос будет расти, появятся новые игроки и желающие заработать на рынке сельскохозяйственных земель. Вместе с тем предложение на рынке снизится, потому что много собственников не захотят обновлять аренду и заключать новые договора. Они будут ориентироваться на продажу. Эти факторы уже являются причиной повышения размера арендной платы.

В первую очередь будут продаваться свободные участки или те, которые находятся на конечном сроке аренды. Для больших компаний это будет означать дополнительные расходы на сохранение земельного банка. Кроме того, потребуются дополнительные расходы на менеджеров, бухгалтеров и юристов, которые будут вести договора и убеждать собственников в целесообразности аренды или продажи земли именно вам. Потребуются также дополнительные ресурсы на консолидацию земель. Так называемые шахматки на полях, когда арендуемые участки разбросаны на большие расстоянии друг от друга, крайне неудобны

для обеих сторон".

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Однако некоторые эксперты предупреждают о несовершенстве предложенного правительством механизма открытия рынка земли и возможных скрытых угрозах, связанных с этим.

В частности, по мнению председателя Ассоциации животноводов Украины Ирины Паламар, законопроект разработанный Кабинетом министров, ослабляет требования к статусу гражданина Украины и юридического лица Украины, которые могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного значения. Этот законопроект предлагает новую редакцию статьи 130 Земельного кодекса Украины (ЗКУ), которая определяет, кто может быть покупателями земель сельскохозяйственного назначения. Согласно новым правилам, это могут быть граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные громады, государство. Однако действующая статья 130 ЗКУ не только дает право гражданам Украины и юридическим лицам Украины приобретать в собственность сельскохозяйственную землю, но и устанавливает к ним требования.

«В действующем законодательстве требования к потенциальному покупателю сельхозземли очерчены более четко, — считает Ирина Паламар. — Статья 130 ЗКУ гласит, что покупателями земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства могут быть: а) граждане Украины, которые имеют сельскохозяйственное образование либо опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства; б) юридические лица Украины, учредительные документы которых предусматривают ведение сельскохозяйственного производства. Преимущественным правом покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения обладают граждане Украины, постоянно проживающие на территории соответствующего местного совета, где осуществляется продажа земельного участка, а также соответствующие органы местного самоуправления. В новой редакции закона, предложенной правительством, эти требования отсутствуют», — отметила Ирина Паламар.

Стоит напомнить, что как сообщил «ФАКТАМ» директор Инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов, снятие моратория даст собственникам право продавать землю, но не обяжет их делать это. По мнению эксперта, людям не стоит спешить с продажей земли, так как ее стоимость будет постепенно расти.

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