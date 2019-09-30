56:0: в Бразилии сыгран второй самый результативный матч в истории футбола (фото, видео)

Спорт

В Бразилии состоялся один из самых результативных матчей в истории футбола. Женская команда «Фламенго» в поединке чемпионата штата Рио-де-Жанейро разгромила «Греминьо» — 56:0. Достаточно отметить, что уже к 15-й минуте хозяева поля вели со счетом 12:0, а первый тайм закончился с преимуществом «Фламенго» в 29 голов. Самым результативным игроком поединка стала форвард Флавия, поразившая ворота соперниц 14 раз.

Форвард «Фламенго» Флавия 14 раз поразила ворота соперниц

Этот результат стал вторым самым крупным в истории. Официально самый богатым на голы считается матч чемпионата Мадагаскара 2002 года между клубами «Адема» и «Стад Олимпик л’Эмирн» (149:0). Только вот все дело в том, что в том поединке проигравшая команда… специально забивала голы в свои ворота в знак протеста против решений арбитра.

Дело в том, что в предыдущей встрече арбитр перед самым финальным свистком поставил в ворота «Стад Олимпик л’Эмирн» спорный пенальти, после чего команда лишилась шансов на «золото». Тренер «СОЭ» был так возмущен решением судьи, что в следующей игре решил провести своего рода акцию протеста. Он дал установку футболистам забивать в свои ворота на протяжении всех 90 минут игры. После финального свистка арбитр зафиксировал счет 149:0. Именно этот результат внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Если же обратиться к «нормальным» матчам, то ранее самой результативной была встреча Кубка Шотландии 1885 года, когда" «Арброат» разгромил «Бон Аккорд» со счетом 36:0. 18-летний Джон Петри в том поединке забил 13 мячей.

В играх с участием национальных сборных мировой рекорд принадлежит команде Австралии, которая в квалификации ЧМ-2002 разнесла сборную Американского Самоа — 31:0 (Арчи Томпсон отличился 13 раз).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Фламенго»

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